1 órája
Zalai középiskolások figyelem! Elindult a nagy válogatóverseny – így juthatsz el Hanoiba
Megkezdődött az Athletica Galactica válogatóverseny, amelyre november 3-ig várják a középiskolás diákok jelentkezését, írja közleményében az MTI. Cél a 2026-ban, Vietnámban rendezendő Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia.
A háromfordulós megmérettetés legjobbjai képviselik majd hazánkat a 2026-os Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián, amelyet Hanoiban rendeznek. Ha te is vágysz a diákolimpiára, ne tétovázz!
A 2026-os Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia Vietnámban lesz
Az online fordulókból a legjobb 25–30 tanuló jut a márciusi, jászberényi döntőbe. Innen 10–12 diák kerül be a diákolimpiai keretbe, közülük választják ki azt az öt főt, akik Vietnám fővárosában mérik össze tudásukat a világ fiatal csillagászaival.
Miért is érdemes indulni egy ilyen versenyen, ha középiskolás vagy?
- Ha matematikában, fizikában, informatikában tehetséges vagy, rajongasz a csillagászatért, és olyan álmokat dédelgetsz, hogy csillagász legyél, elég, ha csak erőpróbának tekinted a versenyt, itt a helyed!
- Különböző szinteken felkészítő szakkörök indulnak országszerte, ezeket online is követheted.
- Biztos látjátok ti is, hogy a csillagászat, az űrkutatás újabb forradalmát éli. Igen nagy az érdeklődés e tudományterületek eredményei iránt.
További részletek a versenyről a https://athleticagalactica.hu/felhivas-2025-2026-evad oldalon olvashatók.