Besenczi Árpád Giordano Bruno szerepében: a gondolkodás szabadságáról, a világegyetem végtelenségéről

Még az alkotók sem gondolták volna, hogy hatalmas sikert arat az Esztergomi Várszínház nyári évadának utolsó bemutatója augusztus 29-én a Bazilika alatt. A világegyetem végtelenségéről, a gondolkodás szabadságáról szóló darab szinte odaszegezte a 150 fős nézőközönséget a székekhez, és sarkallta további filozofikus elmélkedésre. Meglehet, hogy még otthon is hitviták, teológiai kérdések és a történelmi hűség után kutattak. Utóbbi csak részben sikerülhet, ugyanis Maróti Lajos egyszerre idézi meg Giordano Bruno és VIII. Kelemen pápa alakját, valamint Albert Einstein „szellemét”. S hogy mit is kap pontosan a néző 110 percben a kőkemény figyelmen és átszellemültségen kívül? Besenczi Árpádot kérdeztük: milyen érzés a meggyőződéséért kiálló, az eretnekségéért máglyán megégett természettudós bőrébe bújni.

Besenczi Árpád játssza Giordano Brunót, míg Horányi László VIII. Kelemen pápaként szeretné megmenteni a természettudóst.

- Az 1971-es rádiójátékban Latinovits Zoltán és Gáti Oszkár volt a főszereplő, később Maróti írt egy többszereplős drámát, amit a Nemzeti Színházban játszottak Sinkovits Imrével, Básti Lajossal és Avar Istvánnal a főszerepben – sorolta Besenczi Árpád, aki most „csupán” színművészként számít a nézők figyelmére. - Valóban izgalmas lesz színpadra állni a másik színház igazgatójával, Horányi Lászlóval, s a Jászai-díjas rendező sem ismeretlen Egerszegen, hiszen Pataki András dolgozott már nálunk. Bármilyen furcsa, annak idején a 70-es években a darab átment a cenzúrán, még olyan áthallásos mondatokkal is, mint például a „nem vonok vissza semmit, nem bánok meg semmit, nem írok alá semmit”. Pataki András továbbgondolta a történetet, hiszen az őrségparancsnok az 50-es évek kihallgatótisztjére emlékeztet minket. Ezenkívül rengeteg filozófiai és teológiai utalást talál a néző, a rendező Aquinói Szent Tamás, Arisztotelész, Szókratész és Platón gondolatait sem hagyja ki a párbeszédből. A történet szerint a pápa azt szeretné elérni, hogy megmeneküljön a természettudós, cseréljenek helyet, s ezekből hatalmas vita alakul ki.

S hogy mit nyújt a néző számára ez az „abszolút történelmietlen játék”? Mindenképpen izgalmas szellemi párbaj szem- és fültanúi lehetünk, ahol Giordano Bruno cellájában

maga Einstein (Hajós Szilárd),

volt szerelme, Marcellina (Oláh Tánia), az inkvizíció elnöke,

Bellarmini bíboros (Bellus Attila)

és az őrparancsnok (Farkas Gergő) jelenik még meg.

Ezt az intellektuális kalandot fűszerezi Varga Gábor zeneszerző, Szőke Julianna jelmeztervező munkája, a Mészáros Tibor műhelyében készült, a rendező által megálmodott díszlet. A darabhoz fizikus szakértőként Kerekes Tibort és Piriti Jánost, konzulensként pedig Kadelka Lászlót kérték fel. A rendezőasszisztens Kovács Kitti. A nyári bemutatót az esztergomiak finanszírozták, a Hevesi Sándor Színház pedig pályázati forrásból gondoskodik a darab továbbéléséről, azaz október 20-a után havonta láthatják a nézők az előadásokat Zalaegerszegen.