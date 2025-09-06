szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

20°
+28
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Színházigazgatók a színpadon

1 órája

Besenczi Árpád Giordano Bruno szerepében: a gondolkodás szabadságáról, a világegyetem végtelenségéről

Címkék#Besenczi Árpád#Giordano Bruno#fesztivál

Az Esztergomi Várszínház igazgatója, Horányi László kereste meg az egerszegi teátrumot a közös produkció ötletével, ugyanis a nyári színházi darabok sorsa, hogy néhány bemutató után „fiókba kerülnek”. Besenczi Árpád sem szerette volna, ha Maróti Lajos Az utolsó utáni éjszaka című színműve – amiből 1971-ben készült rádiójáték – hasonló sorsra jut. Érdekesség, hogy a főszerepeket a két színidirektor játssza, premier pedig október 20-án lesz Zalaegerszegen, a Hevesi Sándor Színházban.

Mozsár Eszter
Besenczi Árpád Giordano Bruno szerepében: a gondolkodás szabadságáról, a világegyetem végtelenségéről

Nagy sikerrel játszotta az Esztergomi Várszínház a darabot. A színpadon Bellus Attila, Besenczi Árpád, Horányi László és Farkas Gergő.

Forrás: Esztergomi Várszínház

Még az alkotók sem gondolták volna, hogy hatalmas sikert arat az Esztergomi Várszínház nyári évadának utolsó bemutatója augusztus 29-én a Bazilika alatt. A világegyetem végtelenségéről, a gondolkodás szabadságáról szóló darab szinte odaszegezte a 150 fős nézőközönséget a székekhez, és sarkallta további filozofikus elmélkedésre. Meglehet, hogy még otthon is hitviták, teológiai kérdések és a történelmi hűség után kutattak. Utóbbi csak részben sikerülhet, ugyanis Maróti Lajos egyszerre idézi meg Giordano Bruno és VIII. Kelemen pápa alakját, valamint Albert Einstein „szellemét”. S hogy mit is kap pontosan a néző 110 percben a kőkemény figyelmen és átszellemültségen kívül? Besenczi Árpádot kérdeztük: milyen érzés a meggyőződéséért kiálló, az eretnekségéért máglyán megégett természettudós bőrébe bújni.

Besenczi Árpád
Besenczi Árpád játssza Giordano Brunót, míg Horányi László VIII. Kelemen pápaként szeretné megmenteni a természettudóst.  
Forrás: Esztergomi Várszínház

- Az 1971-es rádiójátékban Latinovits Zoltán és Gáti Oszkár volt a főszereplő, később Maróti írt egy többszereplős drámát, amit a Nemzeti Színházban játszottak Sinkovits Imrével, Básti Lajossal és Avar Istvánnal a főszerepben – sorolta Besenczi Árpád, aki most „csupán” színművészként számít a nézők figyelmére. - Valóban izgalmas lesz színpadra állni a másik színház igazgatójával, Horányi Lászlóval, s a Jászai-díjas rendező sem ismeretlen Egerszegen, hiszen Pataki András dolgozott már nálunk. Bármilyen furcsa, annak idején a 70-es években a darab átment a cenzúrán, még olyan áthallásos mondatokkal is, mint például a „nem vonok vissza semmit, nem bánok meg semmit, nem írok alá semmit”. Pataki András továbbgondolta a történetet, hiszen az őrségparancsnok az 50-es évek kihallgatótisztjére emlékeztet minket. Ezenkívül rengeteg filozófiai és teológiai utalást talál a néző, a rendező Aquinói Szent Tamás, Arisztotelész, Szókratész és Platón gondolatait sem hagyja ki a párbeszédből. A történet szerint a pápa azt szeretné elérni, hogy megmeneküljön a természettudós, cseréljenek helyet, s ezekből hatalmas vita alakul ki.

S hogy mit nyújt a néző számára ez az „abszolút történelmietlen játék”? Mindenképpen izgalmas szellemi párbaj szem- és fültanúi lehetünk, ahol Giordano Bruno cellájában 

  • maga Einstein (Hajós Szilárd), 
  • volt szerelme, Marcellina (Oláh Tánia), az inkvizíció elnöke, 
  • Bellarmini bíboros (Bellus Attila) 
  • és az őrparancsnok (Farkas Gergő) jelenik még meg. 

Ezt az intellektuális kalandot fűszerezi Varga Gábor zeneszerző, Szőke Julianna jelmeztervező munkája, a Mészáros Tibor műhelyében készült, a rendező által megálmodott díszlet. A darabhoz fizikus szakértőként Kerekes Tibort és Piriti Jánost, konzulensként pedig Kadelka Lászlót kérték fel. A rendezőasszisztens Kovács Kitti. A nyári bemutatót az esztergomiak finanszírozták, a Hevesi Sándor Színház pedig pályázati forrásból gondoskodik a darab továbbéléséről, azaz október 20-a után havonta láthatják a nézők az előadásokat Zalaegerszegen.

Forrás: Esztergomi Várszínház

Besenczi Árpád szó szerint visszatér gyökereihez

- Számomra szinte ajándék, hogy jövő héten, szeptember 14-én egy ormánsági kis faluban, Drávacsehiben is fellépünk. Itt született ugyanis édesapám. A temetőben ott nyugszanak a felmenőim, nagyapám, dédapám, üknagyanyáim. Gyermekkorom nagy részét töltöttem ott, s Pataki András pont itt vásárolt egy házat, s itt szervezi tíz éve a Bőköz Fesztivált (idén szeptember 12-21). Ezt a darabot mutatjuk tehát be jövő héten az ottani jurtaszínházban. A rendező szeretné elvinni továbbá Zentára, az erdélyi Mikháza pajtaszínházába, a kisvárdai nyári fesztiválra, s jövőre biztos játsszuk Esztergomban is – mondta Besenczi Árpád.

A zalaegerszegi színház igazgatója hozzátette, számára ugyancsak kihívás, illetve szellemi felfrissülés volt a szövegkönyv megtanulása. Folyamatosan játékban van, hiszen sorra látogatják őt a „történelmietlen” alakok. Kíváncsian várja az egerszegi nézők fogadtatását, szerinte kiváló intellektuális utazás lesz. A darab színre vitele pedig ezzel a csapattal öröm volt számára, hiszen régi az ismertsége Horányi Lászlóval és a teológiai végzettségű rendezővel. Besenczi Árpád hiszi - ahogy Giordano Bruno -, hogy a filozófia és a tudomány találkozása új távlatokat nyithat mindenki előtt. „A tévedés, ami a holnap igazsága felé mutat, az többet ér, mint a mai közhely igazsága”.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu