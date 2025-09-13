Felpörög az ősz a Balatoni Múzeumban – kiállítások, esték, fesztiválok és nagy tervek 2026-ra

A nyárral nem ért véget a bőség Keszthelyen: a Balatoni Múzeumban idén ősszel is színes programkavalkád várja a látogatókat. Németh Péter igazgató lelkesen mesélt a tervekről:

– Régen volt annyi kiállítás párhuzamosan, amelyre egyenként is azt mondhatnánk, hogy kimagasló értéket képvisel. Most pedig egyszerre négy ilyen tárlatunk fut – és a vendégkönyveket lapozgatva látszik, ezek a látogatók szívéig is elértek.

"Hagyomány a Balatoni Múzeumban, hogy felpörgetjük az őszt!" - mondja Németh Péter, az intézmény igazgatója

Fotó: Mészáros Annarózsa

Négy különleges kiállítás a Balatoni Múzeumban – amíg még lehet!

„Madarat tojásáról” – a különleges madártojás-gyűjtemény az év végéig látható, irodalmi kitekintésekkel és digitális változattal. Németh Péter elárulta: "Most döbbentem rá, mennyi mindent tehettünk volna még bele. Éppen ezért lesznek irodalmi tárlatvezetések, Németh István Péter költő közreműködésével, és a tárlat zárása után is elérhető marad a webes gyűjtemény".