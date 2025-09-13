szeptember 13., szombat

Programkavalkád

1 órája

Felpörög az ősz a Balatoni Múzeumban – kiállítások, esték, fesztiválok és nagy tervek 2026-ra

Címkék#Múzeumok Őszi Fesztiválja#Németh Péter#Balatoni Múzeumban

Ősszel sem áll meg az élet Keszthelyen: egymást érik a különleges kiállítások, estek és fesztiválok. A Balatoni Múzeum látványos programkínálattal készül, amely egyszerre kínál történelmi mélységet, irodalmi kalandozást és családi élményeket.

Mészáros Annarózsa

A nyárral nem ért véget a bőség Keszthelyen: a Balatoni Múzeumban idén ősszel is színes programkavalkád várja a látogatókat. Németh Péter igazgató lelkesen mesélt a tervekről:
– Régen volt annyi kiállítás párhuzamosan, amelyre egyenként is azt mondhatnánk, hogy kimagasló értéket képvisel. Most pedig egyszerre négy ilyen tárlatunk fut – és a vendégkönyveket lapozgatva látszik, ezek a látogatók szívéig is elértek.

Balatoni Múzeum
"Hagyomány a Balatoni Múzeumban, hogy felpörgetjük az őszt!" - mondja Németh Péter, az intézmény igazgatója
Fotó: Mészáros Annarózsa

Négy különleges kiállítás a Balatoni Múzeumban – amíg még lehet!

Madarat tojásáról” – a különleges madártojás-gyűjtemény az év végéig látható, irodalmi kitekintésekkel és digitális változattal. Németh Péter elárulta: "Most döbbentem rá, mennyi mindent tehettünk volna még bele. Éppen ezért lesznek irodalmi tárlatvezetések, Németh István Péter költő közreműködésével, és a tárlat zárása után is elérhető marad a webes gyűjtemény".

„Feltámadás a hullámsírból – repülőgéproncsok új élete” – a Balaton környékén lezuhant második világháborús repülőgépek története megrendítő élményt nyújt. Ősszel zár, de előtte még különleges tárlatvezetések várják az érdeklődőket.

„Bezárva – varrtunk magunknak színes világot” – maszkok a Covid-időszakból, a közösség gyűjtéséből. Megható és olykor fájdalmas emlékek elevenednek fel. A kiállítás szeptember végéig látogatható, kapcsolódó beszélgetések már a múzeum YouTube-csatornáján is elérhetők.

„Műkincsek a bombazáporban” – jövő áprilisig nyitva tartó tárlat, amely visszarepít a második világháború idejére, amikor múzeumi értékek vagonokban indultak útnak, végzetük felé.

Estek, fesztiválok, különleges éjszakák

A Múzeumi Esték idén ősszel is folytatódnak. Szeptember 17-én Hoványi Márton docens a parafrázisokról beszél, októberben pedig maga az igazgató tart előadást a sármelléki szovjet bázis elhagyásáról.

A legnagyobb dobás szeptember 20-án jön: a Múzeumok Őszi Éjszakája. Itt minden időszaki kiállításhoz különleges tárlatvezető érkezik:

  • Szemes Péter irodalomtörténész a madaras kiállításhoz,
  • Farkasné Keceli Bianka világbajnok sportlövő a maszkos tárlathoz,
  • Hangodi László történész a repülőgéproncsokhoz,
  • míg a „Műkincsek” kiállítást Tál Zoltán atya vezeti körbe,
  • emellett Keceli Zoltán a modern fegyverek világába kalauzolja az érdeklődőket,
  • a gyerekeknek pedig a „Denevérek színes világa” program tér vissza kézműves foglalkozással.

Szeptember 26-án jön a Kutatók Éjszakája, ahol többek között Miháczi-Pálfi Anett régész a legújabb felfedezésekről mesél, dr. Cseh Valentin Hunyadi János hadvezéri szerepéről, Papp Virág Liliána Mikus Gyuláról, Haász Gabriella pedig a háborús hétköznapokról tart előadást.

A közelmúltban bemutatott fegyver is látható lesz a Balatoni Múzeumban
Fotó: Mészáros Annarózsa

A Múzeumok Őszi Fesztiválja szeptember végétől novemberig kínál programokat:

  • Október 4-én nyílik a „Divat, trendek régen és ma” című kiállítás.
  • Október 11-én interaktív bemutatók, torzított koponyák és korhű öltözékek várják a közönséget.
  • Október 25-én a Mesterségek délutánja hozza vissza a régi kézműves hagyományokat.
  • November 8-án dr. Bilkei Irén történész új kötetét mutatják be a középkori nőkről.

Nem marad el a Kulthajó sem: szeptember 27-én Kaszás Judit a fedélzeten ékszerkészítést vezet.

Karácsonyi készülődés és téli nyugalom

December 13-án családi karácsonyi délutánnal fejezi be az évet a múzeum, majd kisebb felújítások miatt a megszokottnál hamarabb bezárják az intézményt.

Nagy tervek 2026-ra

Az igazgató szerint jövőre még erősebb lesz a képzőművészeti vonal:

  • Május 16-án indul újra a Pelso – Kerámia és Gobelin Biennálé.
  • Tavasszal irodalmi kiállítás érkezik Veszprémből.
  • Júniusban egy nagy sikernek ígérkező „Balatoni retro” tárlat nyílik, gyűjtőkampánnyal kiegészítve.
  • Ősszel Esztergomból, a Duna Múzeumból geológiai kiállítást hoznak,
  • és a 120+1 Mikus Gyula-kiállítást is megrendezik.

– Mi mindig szeretünk hozzátenni valamit: tavaly két új programmal bővítettünk, idén az előadássorozatokkal, jövőre pedig nagy kiállításokkal. Az a célunk, hogy a múzeum egyszerre legyen élmény és tudásforrás, és mindig újra visszahozza a látogatókat – foglalja össze Németh Péter a céljaikat.

 

