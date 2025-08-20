Gyönyörű ruhaköltemények
54 perce
Száz modell vonult fel - a Balatonnál mutatta be új kollekcióját a világhírű divattervező
Zoób Kati divattervező kedden mutatta be legújabb kollekcióját Balatonfüreden egy nagyszabású rendezvény keretében - írta meg testvérportálunk, a sonline.hu.
Modellek a kifutón Zoob Kati 2025-ős divatbemutatóján Fotó: Kovács Tibor
Zoób Kati divatbemutatója már hagyománynak számít, idén a tavalyinál is nagyobb volt az érdeklődés. Az Anna Grand Hotel parkjában, valamint a közeli Blaha Lujza utcában száz modell mutatta be a kollekciót, mely ebben az évben a „Heritage”, azaz örökség nevet kapta.
Részletek és fotók a sonline.hu-n!
