Száz modell vonult fel - a Balatonnál mutatta be új kollekcióját a világhírű divattervező

Zoób Kati divatbemutatója már hagyománynak számít, idén a tavalyinál is nagyobb volt az érdeklődés. Az Anna Grand Hotel parkjában, valamint a közeli Blaha Lujza utcában száz modell mutatta be a kollekciót, mely ebben az évben a „Heritage”, azaz örökség nevet kapta.

Részletek és fotók a sonline.hu-n!