Gyönyörű ruhaköltemények

1 órája

Száz modell vonult fel - a Balatonnál mutatta be új kollekcióját a világhírű divattervező

Zoób Kati divattervező kedden mutatta be legújabb kollekcióját Balatonfüreden egy nagyszabású rendezvény keretében - írta meg testvérportálunk, a sonline.hu.

Zaol.hu
Modellek a kifutón Zoob Kati 2025-ős divatbemutatóján Fotó: Kovács Tibor

Zoób Kati divatbemutatója már hagyománynak számít, idén a tavalyinál is nagyobb volt az érdeklődés. Az Anna Grand Hotel parkjában, valamint a közeli Blaha Lujza utcában száz modell mutatta be a kollekciót, mely ebben az évben a „Heritage”, azaz örökség nevet kapta.

Részletek és fotók a sonline.hu-n!

 

