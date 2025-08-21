augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

21°
+33
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
V. Zala Vármegyei Pajtaszínházi Találkozó

1 órája

Nem csak széna, dráma is kerül a pajtába

Címkék#Pajtaszínházi Találkozó#Kehidakustány#NMI

Augusztus végén ismét a színjátszás szerelmeseié lesz Kehidakustány. A V. Zala Vármegyei Pajtaszínházi Találkozó igazi kulturális csemege: helyi és határon túli társulatok hozzák el darabjaikat, hogy egy egész napra megtöltsék élettel a Hagyományőrző Mariska udvart.

Mészáros Annarózsa

Augusztus 23-án újra megtelik élettel és nevetéssel a Kehidakustány szívében található Hagyományőrző Mariska udvar, hiszen ötödik alkalommal rendezik meg a V. Zala Vármegyei Pajtaszínházi Találkozót. Ez a nap a színjátszás, a közösség és a hagyomány ünnepe, ahol helyi és határon túli társulatok hozzák el saját történeteiket – sokszínű, mégis összekapcsolódó világot teremtve a pajtaszínház színpadán.

V Zala Vármegyei Pajtaszínházi Találkozó
Holnap rendezik az V. Zala Vármegyei Pajtaszínházi Találkozót Kehidakustányban
Fotó: archív/Péter B. Árpád

V. Zala Vármegyei Pajtaszínházi Találkozó

A program délelőtt 10 órakor indul, és már a kezdetektől garantált a jókedv és az elmélyülés. A Türjei Teátristák nyitják meg a napot, utánuk pedig sorra lépnek színpadra a szomszéd települések és távolabbról érkező társulatok: Vonyarcvashegyről az Imre Sándor Szeretetszínház, Tab városából a SK. Színkör, majd a szentgyörgyvölgyi Vastaps.

Nemcsak előadásokról lesz szó: délben egy különleges pillanat várja a közönséget – „Hozd a pléded!” címmel közös piknikre hívják az érdeklődőket. Ez a kötetlen beszélgetés lehetőséget ad arra, hogy nézők és játszók együtt osszák meg gondolataikat a színjátszásról, élményekről, és arról, mit jelent ma a közösségi színház.

A délután sem marad tartalom nélkül: színpadra lépnek a Bázakerettyei Amatőr Színjátszók, a nagybakónaki Szákai Színjátszók, a helyi büszkeségnek számító Kehidakustányi Pajtások, végül a találkozót a határon túlról érkező Gondolat-jel Társulat zárja Magyarkanizsáról.

A helyszín varázslatos, a hangulat garantált, a belépés ingyenes – egyetlen feltétel van: hozd magaddal a kíváncsiságodat és a jókedvedet!

  • Helyszín: Hagyományőrző Mariska udvar, Kehidakustány
  • Időpont: 2025. augusztus 23., 10:00
  • Parkolás: Malomkő Étterem parkolója

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu