Nem csak széna, dráma is kerül a pajtába

Augusztus 23-án újra megtelik élettel és nevetéssel a Kehidakustány szívében található Hagyományőrző Mariska udvar, hiszen ötödik alkalommal rendezik meg a V. Zala Vármegyei Pajtaszínházi Találkozót. Ez a nap a színjátszás, a közösség és a hagyomány ünnepe, ahol helyi és határon túli társulatok hozzák el saját történeteiket – sokszínű, mégis összekapcsolódó világot teremtve a pajtaszínház színpadán.

Holnap rendezik az V. Zala Vármegyei Pajtaszínházi Találkozót Kehidakustányban

Fotó: archív/Péter B. Árpád

V. Zala Vármegyei Pajtaszínházi Találkozó

A program délelőtt 10 órakor indul, és már a kezdetektől garantált a jókedv és az elmélyülés. A Türjei Teátristák nyitják meg a napot, utánuk pedig sorra lépnek színpadra a szomszéd települések és távolabbról érkező társulatok: Vonyarcvashegyről az Imre Sándor Szeretetszínház, Tab városából a SK. Színkör, majd a szentgyörgyvölgyi Vastaps.

Nemcsak előadásokról lesz szó: délben egy különleges pillanat várja a közönséget – „Hozd a pléded!” címmel közös piknikre hívják az érdeklődőket. Ez a kötetlen beszélgetés lehetőséget ad arra, hogy nézők és játszók együtt osszák meg gondolataikat a színjátszásról, élményekről, és arról, mit jelent ma a közösségi színház.

A délután sem marad tartalom nélkül: színpadra lépnek a Bázakerettyei Amatőr Színjátszók, a nagybakónaki Szákai Színjátszók, a helyi büszkeségnek számító Kehidakustányi Pajtások, végül a találkozót a határon túlról érkező Gondolat-jel Társulat zárja Magyarkanizsáról.

A helyszín varázslatos, a hangulat garantált, a belépés ingyenes – egyetlen feltétel van: hozd magaddal a kíváncsiságodat és a jókedvedet!