1 órája
Nem csak széna, dráma is kerül a pajtába
Augusztus végén ismét a színjátszás szerelmeseié lesz Kehidakustány. A V. Zala Vármegyei Pajtaszínházi Találkozó igazi kulturális csemege: helyi és határon túli társulatok hozzák el darabjaikat, hogy egy egész napra megtöltsék élettel a Hagyományőrző Mariska udvart.
Augusztus 23-án újra megtelik élettel és nevetéssel a Kehidakustány szívében található Hagyományőrző Mariska udvar, hiszen ötödik alkalommal rendezik meg a V. Zala Vármegyei Pajtaszínházi Találkozót. Ez a nap a színjátszás, a közösség és a hagyomány ünnepe, ahol helyi és határon túli társulatok hozzák el saját történeteiket – sokszínű, mégis összekapcsolódó világot teremtve a pajtaszínház színpadán.
V. Zala Vármegyei Pajtaszínházi Találkozó
A program délelőtt 10 órakor indul, és már a kezdetektől garantált a jókedv és az elmélyülés. A Türjei Teátristák nyitják meg a napot, utánuk pedig sorra lépnek színpadra a szomszéd települések és távolabbról érkező társulatok: Vonyarcvashegyről az Imre Sándor Szeretetszínház, Tab városából a SK. Színkör, majd a szentgyörgyvölgyi Vastaps.
Nemcsak előadásokról lesz szó: délben egy különleges pillanat várja a közönséget – „Hozd a pléded!” címmel közös piknikre hívják az érdeklődőket. Ez a kötetlen beszélgetés lehetőséget ad arra, hogy nézők és játszók együtt osszák meg gondolataikat a színjátszásról, élményekről, és arról, mit jelent ma a közösségi színház.
A délután sem marad tartalom nélkül: színpadra lépnek a Bázakerettyei Amatőr Színjátszók, a nagybakónaki Szákai Színjátszók, a helyi büszkeségnek számító Kehidakustányi Pajtások, végül a találkozót a határon túlról érkező Gondolat-jel Társulat zárja Magyarkanizsáról.
A helyszín varázslatos, a hangulat garantált, a belépés ingyenes – egyetlen feltétel van: hozd magaddal a kíváncsiságodat és a jókedvedet!
- Helyszín: Hagyományőrző Mariska udvar, Kehidakustány
- Időpont: 2025. augusztus 23., 10:00
- Parkolás: Malomkő Étterem parkolója