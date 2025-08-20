Miniatűr háborús járművek is érkeznek Zalaegerszegre

A Wolfpack Makett Verseny minden évben tartogat különlegességet, idén a kiemelt kategória az Arab–izraeli háborúk elnevezést kapta. A szervezők ugyanakkor hangsúlyozzák: a maketteken látható történelmi jelképek kizárólag a korhű ábrázolást szolgálják.

Wolfpack Makett Verseny: Idén is sor kerül rá Fotó: Wolfpack Makett Klub Zalaegerszeg

A program augusztus 23-án, szombaton reggel kilenc órakor indul, délelőtt zajlik a nevezés és a zsűrizés, majd délután kerül sor a díjátadóra. A Mester és a Kiemelt kategóriákban szakmai zsűri hoz döntést, míg a gyermek, junior és hobbi kategóriákban különleges újításként a felnőtt versenyzők szavazatai alakítják ki a sorrendet.

A látogatók nemcsak a versenyzők munkáiban gyönyörködhetnek, hanem változatos kísérőprogramok is várják őket. Lesz látványmakettezés, Nikola Kolarek AMMO/ATOM bemutatója, 3D nyomtató- és szkennerbemutató, RC tankbemutató, valamint veterán és modern járművek kiállítása is az épület udvarán. Emellett a Bogáncs Állatmenhely kutyasimogatóval készül, és Vincze Ferenc repülős festményei is megtekinthetők lesznek.

Wolfpack Makett Verseny: jótékonysági akcióra is sor kerül

A szervezők idén is folytatják Farkasok a kutyákért jótékonysági akciójukat: a résztvevőktől és látogatóktól kutyaeledel-felajánlásokat gyűjtenek, amelyet Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület gondozottjainak ajánlanak fel.

A rendezvényre a belépés ingyenes, a kiállítás és verseny pedig 9 órától 16 óráig várja az érdeklődőket az Apáczai Művelődési Központban.