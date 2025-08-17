1 órája
„Egy dunántúli erősség évszázadai” – egy vár, ahol ma aludni is lehet... (galéria)
Hétköznap délelőtt keressük fel dr. Vándor Lászlóval Egerváron a várat, az épület és a környéke néptelen, semmi sem mozdul a ragyogó napsütésben. Mondhatnánk: vár állott, s most sem csak kőhalom...
Egerváron, ahol a közelmúltban nyílott meg az új vártörténeti kiállítás, nyitva tartás csak csütörtöktől vasárnapig van, jövetelünkre Gyerkó Gábor, a falu polgármestere nyitja ki a várkaput, s kalauzol bennünk a fogadó helyiségbe.
A vár "meséi"...
– Ez volt a várkápolna, amit Széchenyi Ignác építtetett. Sokat tett ő Egervárért, hiszen a templom felújítása, barokkizálása is a nevéhez fűződik – jegyzi meg elöljáróban Vándor László történész, régész, nyugalmazott múzeumigazgató, akinek első régészeti munkájának egyike Egerváron történt, s most is részese volt az új kiállítás megalkotásának, illetve befejezte annak a könyvnek a kéziratát, amely a vár és környéke történetének összefoglalása. Gyerkó Gábor, a várat fenntartó önkormányzat részéről számos fotót adott az új kiállításhoz, illetve gondozta a régi kiállítás anyagainak áthelyezését a vár egyéb tereiben.
– A várat bemutató régi animációs blokkok például ide kerültek a kápolnába, hogy lefoglalja a gyermekeket, míg a szüleik a belépéssel vannak elfoglalva. A régi kiállítás vármakettjeit pedig a dél-keleti lépcsőház terében helyzetük el, hiszen kár lett volna eldobni őket, értéket képviselnek – tudatja a polgármester.
Leletek, kutatási eredmények
– A régi kiállítás 2012-től napjainkig volt látható, de azt nem a megyei múzeum készítette, hanem azok, akik a pályázatot akkor írták. Az konkrétan nem a vár történetéről szólt, hanem a korról, a makettek is idegen várakat idéztek meg. Az akkori kiállítást megtekintők szóvá is tették, hogy miért nem láthatnak többet Egervár történetéről, az itteni életről. Az „Egy dunántúli erősség évszázadai” című kiállítás viszont immár részletesen elénk tárja a vár történetét konkrétumokkal, eredeti leletekkel, az utóbbi évek kutatási eredményeivel. A kiállítást és a hozzá kapcsolódó koncepciót a Magyar Nemzeti Múzeum, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága és Egervár Község Önkormányzata közösen készítette. A tárlat kurátora Orha Zoltán kollégám, régész-muzeológus volt, akinek a munkáját Simmer Lívia régész-főmuzeológussal segítettük. Sok év munkái közül a kezdet az enyém volt, az 1960-as helyreállításon is dolgoztam – emlékezik vissza dr. Vándor László, majd elmesél egy olyan történetet, amelyről csak nagyon kevesen hallottak.
Az Egervári család birtoka
– 1974-ben egy nagy vihar fákat csavart ki a település melletti Halcsont major környékén, ahol téglatöredékek is a felszínre kerültek. Azonnal leletmentő ásatás kezdődött, s így fedeztük fel a 15. századi Egervári család birtokát. Az egervári uradalom Vas és Zala megye határán feküdt. Első központja, a 13. század második felében épült, akkor Vashoz tartozó egervári vár volt, amely azonban a századforduló belháborúi során elpusztult. A család 1405-ben épített új várat magának az Egervárral szomszédos, de már zalai Fancsikán. A família legkiemelkedőbb alakja Mátyás király uralkodása alatt horvát-szlavón-dalmát bánná, majd tárnokmesterré emelkedő Egervári László úgy döntött, hogy új, rangjához méltó várkastélyt épít az ősi családi központ helyén. Az általa emelt várkastély és az egykori kolostortemplom nevezetes műemlékünk, ami ma is őrzi a főúr emlékét. Volt azonban még egy jeles épület, melynek ma már nyoma sincs, pedig az itt emelt épületek között jelentős szerepet töltött be. Az egykori fancsikai vár melletti dombon, a főúr egy emlékkápolnát emeltetett, amelyet, sajnos a törökök elpusztítottak, romjait benőtte az erdő – emlékszik vissza dr. Vándor László.
Érdekességek a kiállításon
Az új kiállításon láthatjuk azt két címeres zárkövet, amelyek a fancsikai ásatáson kerültek elő. Az egyik az Egervári családé, a másik Mátyás király kancellárjának, Várdai István kalocsai érseknek a címere volt. A kiállításon végigfut egy történelmi idővonal, amelyen pontosan nyomon követhetők a vár évszázados történései, a birtokló családok életének összefoglalói, s egyéb történelmi események leírásai. Láthatók a régészeti kutatások leletei. Sőt, vannak felpróbálható korabeli öltözékek, fegyverek másolatai, amelyek felpróbálhatók, kipróbálhatók, kézbe vehetők.
De menjünk vissza Egervári Lászlóhoz, aki tárnokmester, azaz, mai szóval pénzügyminiszter lett. Vándor László viszonylag kevésbé ismert családtörténetet oszt meg:
– Egervári László apjának főnemesi családból lett felesége, Várdai Borbála, aki Várdai István bíboros, kalocsai érsek unokahúga volt. A bíboros látta meg unokaöccsében, Lászlóban a vezetésre való alkalmasságot, az ehhez való tehetséget és Bácsban a legfontosabb érseki birtokot bízta rá, majd a király közelébe vitte. Mátyás király Lászlót előbb Zalai főispánnak nevezte ki, majd rövidesen horvát-szlavón bánná emelte. Tulajdoni iratokból derült ki számomra, hogy első felsége hamar elhunyt, s a főrangú Rozgonyi Klára, az ország egyik leggazdagabb famíliájából származó asszony lett az új feleség. Egervári László most már rendelkezett olyan jövedelemmel, amely nagyobb építkezések fedezetét is biztosította, ezért kért engedélyt a királytól, hogy felépíthesse az új várat Egerváron, ami 1490-ben el is készült. Lászlónak két fia született, az első fiú meghalt, őt az egervári templomban temették el, majd rá egy évre 1496-ban, László is elhunyt, az ő nyughelye is a falu temploma lett. Rozgonyi Klára, még az egy évig tartó gyászév letelte előtt hozzáment Kanizsai Györgyhöz, majd, fiú nem lévén, a családból származó Kanizsai Orsolya örökölte meg 1532-ben az ország egyik legnagyobb birtokát. Orsolya hozzá ment Nádasdi Tamáshoz és megkezdődött a vár Nádasdi korszaka, amely 1671-ig, tartott. Nádasdy Ferencet ugyanis, a Wesselényi-összeesküvésben való részvételért kivégzik, és teljes vagyonelkobzásra ítélik – foglalja össze az időszakot a nyugalmazott múzeumigazgató.
A Széchenyiek vették meg a birtokot
A Nádasdyaknál azonban a vár szempontjából meg kell jegyzenünk, hogy 1539-ben Nádasdy Ferenc megkezdte a vár újjáépítését, s az ő unokája volt Nádasdy II. Ferenc, a törökverő fekete bég, majd 1563-ban folytatódott a vár átépítésnek második periódusa, melyet Nádasdy Kristóf irányított, s 1569-re be is fejezett. A reneszánsz stílusú várkastély ekkor nyerte el a máig meghatározó formáját, s hamarosan a Széchenyiek vették meg a birtokot, amit az 1800-as évek végig uralták. 1773-tól nem lakott senki a várban. Az 1800-as év elején már nagyon rossz állapotban volt az épület, mert elkezdték lecsapolni a mocsarakat, s az égerfa cölöpre épült vár cölöpfejei, amelyekkel a vizes talajon nem volt baj, elkorhadtak, megroggyantak.
A gazdátlanság kora
1874-től kezdődött a Solymosy korszak. Solymosy László ekkor vette meg az egervári birtokot Széchényi Jenőtől. A solymosyak már nem laktak a várban csak termés tárolására használták. Az összeomlástól ők mentették meg a várat, mert támfalakkal megerősítették. 1945 után jött a még nagyobb baj, az államosítás, vagyis a gazdátlanság. A megyei tanács az 1965-ig megújított várat tsz elnökök továbbképzési központjává szerette volna használni, de ez nem valósult meg, ezért átadták turisztikai hasznosításra. Ezt követően, 2012 és 2015 között újították fel a várat, látogatóközpontot és szállodai szobákat alakítottak ki benne.
– A könyvemben ez az időszak is benne van. Körbejárom a vár építkezéseit, a terrakotta építési forma terjedését Ausztriától Erdélyig, izgalmas családtörténetek elevenednek meg benne. Remélhetőleg augusztus végéig megjelenik a kötet – reménykedik dr. Vándor László. Gyerkó Gábor pedig a következőkkel zárja a találkozásunkat:
– 1950-ig Egervár vasi vár volt, a falut akkor csatolták Zalához. A vár mai napjairól elmondható, hogy bérli egy üzemeltető kft, amelynek a múzeum mellett az udvaron tartott rendezvények, mint a színház, koncertek, vagy esküvők is fontosak, mert akkor a szobákat is jobban ki tudják adni. A kiállítás csütörtöktől vasárnapig látogatható. Tény, ez a vár is benne van a bérelhető várak kínálatában, amelyekre új tulajdonost keresnek. Olyat, akinek kötelező megtartani a kiállítás látogathatóságát, jó gazda módjára működteti, és ha szükséges felújítja az épületet. Kíváncsian várjuk, hogy lesz-e rá majd jelentkező – tekint a jövőbe Gyerkó Gábor.
Egervár kiállításaFotók: Győrffy István