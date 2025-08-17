„Egy dunántúli erősség évszázadai” – egy vár, ahol ma aludni is lehet... (galéria)

Egerváron, ahol a közelmúltban nyílott meg az új vártörténeti kiállítás, nyitva tartás csak csütörtöktől vasárnapig van, jövetelünkre Gyerkó Gábor, a falu polgármestere nyitja ki a várkaput, s kalauzol bennünk a fogadó helyiségbe.

Egervár látképe, háttérben a várral, az előtérben a barokk templom magasodik, ahova Egervári Lászlót és a fiát temették. Fotó: Győrffy István

A vár bejárat felőli oldala. Fotó: Győrffy István

A vár "meséi"...

– Ez volt a várkápolna, amit Széchenyi Ignác építtetett. Sokat tett ő Egervárért, hiszen a templom felújítása, barokkizálása is a nevéhez fűződik – jegyzi meg elöljáróban Vándor László történész, régész, nyugalmazott múzeumigazgató, akinek első régészeti munkájának egyike Egerváron történt, s most is részese volt az új kiállítás megalkotásának, illetve befejezte annak a könyvnek a kéziratát, amely a vár és környéke történetének összefoglalása. Gyerkó Gábor, a várat fenntartó önkormányzat részéről számos fotót adott az új kiállításhoz, illetve gondozta a régi kiállítás anyagainak áthelyezését a vár egyéb tereiben.

A ponyvával fedett várudvar – biztonság a színházi előadásokra, lakodalmakra s egyéb rendezvényekre az eső ellen. Fotó: Győrffy István

Gyerkó Gábor és dr. Vándor László a kiállítás fegyverei előtt. Fotó: Győrffy István

– A várat bemutató régi animációs blokkok például ide kerültek a kápolnába, hogy lefoglalja a gyermekeket, míg a szüleik a belépéssel vannak elfoglalva. A régi kiállítás vármakettjeit pedig a dél-keleti lépcsőház terében helyzetük el, hiszen kár lett volna eldobni őket, értéket képviselnek – tudatja a polgármester.

Leletek, kutatási eredmények

– A régi kiállítás 2012-től napjainkig volt látható, de azt nem a megyei múzeum készítette, hanem azok, akik a pályázatot akkor írták. Az konkrétan nem a vár történetéről szólt, hanem a korról, a makettek is idegen várakat idéztek meg. Az akkori kiállítást megtekintők szóvá is tették, hogy miért nem láthatnak többet Egervár történetéről, az itteni életről. Az „Egy dunántúli erősség évszázadai” című kiállítás viszont immár részletesen elénk tárja a vár történetét konkrétumokkal, eredeti leletekkel, az utóbbi évek kutatási eredményeivel. A kiállítást és a hozzá kapcsolódó koncepciót a Magyar Nemzeti Múzeum, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága és Egervár Község Önkormányzata közösen készítette. A tárlat kurátora Orha Zoltán kollégám, régész-muzeológus volt, akinek a munkáját Simmer Lívia régész-főmuzeológussal segítettük. Sok év munkái közül a kezdet az enyém volt, az 1960-as helyreállításon is dolgoztam – emlékezik vissza dr. Vándor László, majd elmesél egy olyan történetet, amelyről csak nagyon kevesen hallottak.