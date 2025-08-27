Hazám, hazám... – Újra életre kelt Simándy József legendás hangja

Balatongyörökön ismét felcsendült a Kossuth-díjas tenor, Simándy József hangja, ezúttal a művész tiszteletére szervezett emlékkoncerten. A kétévente megrendezett esemény idén is különleges élményt nyújtott a közönségnek, hiszen a szervezésben Simándi Péter, a művész fia is részt vett, a Magyar Állami Operaház művészeinek közreműködésével. Simándy József emlékét hűen ápolja Balatongyörök.

A Simándy József emlékére rendezett esten Denk Viktória, Gulyásik Attila és Zsigmond Géza énekművész kápráztatta el a hallgatóságot, zongorán Doman Katalin kísérte őket

Forrás: Bertha Bulcsú Művelődési Ház

Simándy József emlékére zengett Balatongyörök

A Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár színpadán a Bánk bán részletei csendültek fel szombaton este Erkel Ferenc remekművéből, amelynek címszerepe Simándy egyik legismertebb és legkedveltebb alakítása volt. Természetesen a közönség hallhatta a mű ikonikus betétdalát, a Hazám, hazámot is, amely az opera szerelmeseinek mindig különleges pillanatot jelent.

A közönség hallhatta a Bánk bán ikonikus betétdalát, a Hazám, hazámot is

Forrás: Bertha Bulcsú Művelődési Ház

Az est folyamán Denk Viktória, Gulyásik Attila és Zsigmond Géza énekművész kápráztatta el a hallgatóságot, zongorán Doman Katalin kísérte őket. A repertoár nemcsak Erkel művére szorítkozott: Puccini, Kacsóh Pongrác, Lehár Ferenc és Schubert dalai is felcsendültek, így az opera- és operettkedvelők igazi zenei csemegében részesülhettek.

A hangulatot a költészet is gazdagította: Kányádi Sándor, Ady Endre és Radnóti Miklós versei is elhangzottak, amelyeket Simándi Péter és Kozma Veronika színművész tolmácsolt a közönségnek. A dallamok és a versek összhangja különleges, felejthetetlen estét teremtett, amely méltó módon idézte fel Simándy József életművét.