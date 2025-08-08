Zalai programtippek a hétvége tartalmas eltöltéséhez

Szapáry Nap

Szécsiszigeten szombaton rendezik meg a hagyományos, immár 19. Szapáry Napot az Andrássy-Szapáry kastélyban és annak a környezetében. A program 10.30 órakor a Napvirág Bábcsoport előadásával indul, 11.30 a főzőverseny kezdete. Az ünnepi köszöntőkre 15 órakor kerül sor, majd a Kelta Álom Ír Sztepp Tánccsoport műsora után kihirdetik a főzőverseny eredményét. A továbbiakban zenés fellépők szórakoztatják a közönséget. A sztárvendég 19 órától a Kredenc együttes lesz, 21.30-as kezdéssel pedig Mr Rick & DJ Fodor szolgáltatja a zenét. A bálban a Hélium zenél. A gyerekeket külön programok várják.

Szombaton rendezik meg Tótszerdahelyen a térség egyik fontos gasztro-kulturális programját, a rétesfesztivált, mely 14 órakor többek közt egészségügyi szűrővizsgálatokkal kezdődik. Az ünnepélyes megnyitó 16 órakor kezdődik s ennek keretében díszpolgári cím átadására is sort kerítenek. Ezt kulturális műsor és zenei program követi – természetesen a folyamatos gasztronómiai kínálat mellett. Képünk a 2023-as rétesfesztiválon készült.

Fotó: Archív/Korosa

A cigány dal napja

A Nemzetközi Cigány Dal Napja országos programjainak egyik helyszíne lesz pénteken Novala. A helyi Gönczi Ferenc Művelődési Otthonban 19 órakor Bogdán Norbert Lanó és Kedves Zenekara lép fel, egy órával később a Varga Helena Band, majd 21 órai kezdettel a Cimbaliband ad koncertet.

Búcsúk

Kálócfán vasárnap Szent Lőrinc-napi búcsút tartanak. A szentmise 10 órakor kezdődik, a kulturális műsorok előtt, 15.15 órakor ünnepi köszöntők hangoznak el, majd Nagy Jonatán bűvész interaktív műsora következik. A szervezők felhívják a figyelmet: a rendezvényre gyermekekkel érkezők már a megnyitón legyenek a kultúrháznál, mivel Nagy Jonathan műsora kifejezetten a kisebbeknek szól. A jó időre való tekintettel a Zalalövői Önkéntes Tűzoltók „hab party-t” csinálnak a gyerekeknek – illetve a bátrabb felnőtteknek. Aki szeretne ebben a mulatságban részt venni, készüljön csereruhával. A zenés fellépők 16 órától Tóth Tünde, a Pacsirták és Éder Gabee lesznek.

Zalaegerszegen vasárnap 10 és 18 óra között tart a Csácsi Állatsimogató és Állatkertben a 2. Búcsúi Forgatag. A gyerekekre 14 órától lufihajtogatás vár, 15.30-tól a Pandó és Pandi gyermekműsor látható. 16 óra 30 perckor gyermekrajzverseny eredményhirdetése, majd 17 órakor a Rio zenekar lép fel. A búcsúi mise 10 órakor kezdődik a helyi templomban, a résztvevők családi belépőt kapnak a programra.

Falunapok

Pusztaedericsen szombaton 11 órakor szentmisével kezdődik a program a kápolnában. Délután három órától a sportpályára várják az érdeklődőket, ahol az ünnepélyes megnyitó után a Tófeji Örökmozgó Gyerekek és a gutorföldei néptáncosok mutatják be műsorukat. Tizenhat órakor a TMK Rock Band ad koncertet, ezt újabb táncos bemutatók követik. Este kilenc órától Krisz Rudi és zenekara játszik, majd Klau mutatja be retró zenei műsorát, végül a Records D.J. csapat szórakoztatja a közönséget. A nap folyamán lesz főzőverseny, valamint játszóház is.