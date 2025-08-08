1 órája
Zalai programtippek a hétvége tartalmas eltöltéséhez
Az előrejelzések szerint augusztus második hétvégéjén talán végre kedvezni fog az időjárás a strandolásnak. Aki viszont nem vágyik a vízpartra, annak itt van egy csokorra való programtipp a szabadidő tartalmas eltöltéséhez.
Zalaegerszegen ma 17 órai kezdettel történelmi sétára invitál mindenkit a Göcseji Múzeum. A program a vasútállomástól indul, az érdeklődőket Béres Katalin történész-főmuzeológus kalauzolja, a téma pedig az lesz, hogy mit láthattak Zalaegerszegen a város első, 90 éve megrendezett fesztiváljának vendégei. Képünk 1935-ben készült, amikor a Göcseji Hét keretében a főgimnáziummal (a mai Zrínyi-gimnáziummal) szemben felavatták a 48-as gyalogezred emlékművét, Kisfaludy Stróbl Zsigmond alkotását.
Fotó: Göcseji Múzeum
Szapáry Nap
Szécsiszigeten szombaton rendezik meg a hagyományos, immár 19. Szapáry Napot az Andrássy-Szapáry kastélyban és annak a környezetében. A program 10.30 órakor a Napvirág Bábcsoport előadásával indul, 11.30 a főzőverseny kezdete. Az ünnepi köszöntőkre 15 órakor kerül sor, majd a Kelta Álom Ír Sztepp Tánccsoport műsora után kihirdetik a főzőverseny eredményét. A továbbiakban zenés fellépők szórakoztatják a közönséget. A sztárvendég 19 órától a Kredenc együttes lesz, 21.30-as kezdéssel pedig Mr Rick & DJ Fodor szolgáltatja a zenét. A bálban a Hélium zenél. A gyerekeket külön programok várják.
A cigány dal napja
A Nemzetközi Cigány Dal Napja országos programjainak egyik helyszíne lesz pénteken Novala. A helyi Gönczi Ferenc Művelődési Otthonban 19 órakor Bogdán Norbert Lanó és Kedves Zenekara lép fel, egy órával később a Varga Helena Band, majd 21 órai kezdettel a Cimbaliband ad koncertet.
Búcsúk
Kálócfán vasárnap Szent Lőrinc-napi búcsút tartanak. A szentmise 10 órakor kezdődik, a kulturális műsorok előtt, 15.15 órakor ünnepi köszöntők hangoznak el, majd Nagy Jonatán bűvész interaktív műsora következik. A szervezők felhívják a figyelmet: a rendezvényre gyermekekkel érkezők már a megnyitón legyenek a kultúrháznál, mivel Nagy Jonathan műsora kifejezetten a kisebbeknek szól. A jó időre való tekintettel a Zalalövői Önkéntes Tűzoltók „hab party-t” csinálnak a gyerekeknek – illetve a bátrabb felnőtteknek. Aki szeretne ebben a mulatságban részt venni, készüljön csereruhával. A zenés fellépők 16 órától Tóth Tünde, a Pacsirták és Éder Gabee lesznek.
Zalaegerszegen vasárnap 10 és 18 óra között tart a Csácsi Állatsimogató és Állatkertben a 2. Búcsúi Forgatag. A gyerekekre 14 órától lufihajtogatás vár, 15.30-tól a Pandó és Pandi gyermekműsor látható. 16 óra 30 perckor gyermekrajzverseny eredményhirdetése, majd 17 órakor a Rio zenekar lép fel. A búcsúi mise 10 órakor kezdődik a helyi templomban, a résztvevők családi belépőt kapnak a programra.
Falunapok
Pusztaedericsen szombaton 11 órakor szentmisével kezdődik a program a kápolnában. Délután három órától a sportpályára várják az érdeklődőket, ahol az ünnepélyes megnyitó után a Tófeji Örökmozgó Gyerekek és a gutorföldei néptáncosok mutatják be műsorukat. Tizenhat órakor a TMK Rock Band ad koncertet, ezt újabb táncos bemutatók követik. Este kilenc órától Krisz Rudi és zenekara játszik, majd Klau mutatja be retró zenei műsorát, végül a Records D.J. csapat szórakoztatja a közönséget. A nap folyamán lesz főzőverseny, valamint játszóház is.
Iklódbördőcén vasárnap 9 órakor főzőversennyel kezdődik a program, az eredményhirdetésre 14 órakor kerül sor. Ekkor hangoznak el az ünnepi köszöntők, majd zenés-táncos fellépők szórakoztatják a közönséget. Este negyed héttől a Fáraó együttes lép fel. A gyerekeket légvár és játszóház várja.
Múltidéző foci
A baktüttösi sportpályán szombaton 16 órától múltidéző falusi labdarúgó mérkőzést tartanak: az „avég” csapata a „fövég” legjobbjaival méri össze tudását.
Horgászverseny
A pusztaszentlászlói tavon 24 órás halfogó versenyt rendeznek a hétvégén. A program szombaton 12 órakor kezdődik regisztrációval és a horgászhelyek kisorsolásával. A horgászat 14 órakor indul, s vasárnap 14 óráig tart. Az eredményhirdetést várhatóan vasárnap 15 órakor tartják.
Egyszer volt fesztivál
Szombaton 8 és 13 óra között a zalaegerszegi Göcsej Tudásközpontban folytatódik a 90 évvel ezelőtt megrendezett Göcseji hetet megidéző programsorozat. A 9 órai megnyitó után kerekasztal-beszélgetés lesz a göcseji települések képviselőivel, 11 órakor pedig kiállítás nyílik az emeleten, mely Zalaegerszeg első fesztiváljának történetét mutatja be.
Piknik a tónál
Szombaton rendezik meg Zalaegerszeg kaszaházi városrészében, a Zala-híd lábánál a Malom-tavik pikniket. 15 órától sportprogramok (kungfu, jóga, chikung), gyermekjátékok, kézműves foglalkozások, spartan akadálypálya és bográcsozás várja az érdeklődőket. Aki mozogni szeretne, jógamatracot vigyen magával.
Gerinctorna
Szombaton 9 órakor a Vizslaparkban ingyenes gerinctorna kezdődik az Egészséges Zalaegerszeg programhoz kapcsolódva. Mindenki vigyen magával jógamatracot és törölközőt.
Festetics-kastély éjjel-nappal
Pénteken 10 órakor keresőjáték indul a keszthelyi Festtetics-kastély enteriőrkiállításán és megnyitja kapuit az északi szárny, ahol 14 és 15 órakor matiné koncertek lesznek a nagy bálteremben. 11 órától Keszthelyi nyarak anno, avagy hogyan került krokodilus a Balatonba címmel Iski Szilvia történész-muzeológus tart előadást a márványteremben. 13 órakor rendhagyó tárlatvezetés kezdődik a Hintókiállításon, 14 és 17 óra között lovasbemutatók zajlanak a parkban, 15 órától Történelmi Modellvasút-kiállításon tartanak tárlatvezetést. 18.30-tól múltidéző kastélylátogatás indul. Szombaton is 10 órakor nyit a kastély északi szárnya. A márványteremben 11 órától Nyár a vízparton – tengernyi nyári téma a képzőművészetben a vizek bűvöletében címmel Kardos Laura művészettörténész-főmuzeológus előadását lesz hallható. Ismét lesz tárlatvezetés a hintókiállításon és lovas bemutató a parkban. Délután három órakor kezdődik A vadászat a természetvédelem nélkülözhetetlen része című tárlatvezetés a vadászati kiállításon, majd 20 órától Orfeum Operett Vándorszínpad Gála lesz a kastélyparkban, illetve eső esetén a Balaton Színházban. (A gála külön jeggyel látogatható.) Vasárnap ismétlődnek a tárlatvezetések és a lovas bemutató, míg este nyolc órától a kastélyparkban Swing a la Django – Vivaldi 2.0 koncert lesz.
Könyvbemutató
Zalaegerszegen ma 17 órai kezdettel a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtrában mutatják be Baricz Lajos plébános költő, író „Áldd meg Isten!” című kötetét. Az eseményen dr. Gyimesi Endre mond köszöntőt, közreműködik Simong Kinga kántor.
Altér fest
A gyenesdiási Kárpáti korzón esténként az Altér Fest programjai zajlanak. Pénteken az Európa Kiadó, szombaton az Anima Sound System és tűzzsonglőrök, vasárnap a Sahlo Folina duó és Lóci játszik.
Borok és koncertek
A Karos Korzón mától vasárnapig folytatódnak a Zalakarosi Bornapok programjai. Pénteken lesz Elvis Show (20 óra) és fellép a Crazy Little Queen (21). Szombaton a Happy Dixieland Band (18), a Bella Itália (19) és a Helios (20) zenél. Vasárnap a Rügyecske Tánccsoport (18.30) után a Roxinház Made in Hungaria előadása (19.30) következik, 20.30-tól pedig DJ Krasznai zenél.
Fesztivál
Hévízen, a Kölcsey utcai rendezvénytéren mától vasárnapig tart az ingyenes Fun&Fizz Fest. Ma 20 órától Myrtill és a swinguistique, 22 órától pedig Pál Dénes „Én és a zongora” műsora lesz látható. Szombaton 20 órától Gallusz Niki és Club54 lép fel, 22 órától színpadon a Csondor Kata trió. Vasárnap 20 órátóla The Bits-Beatles tribute játszik, 22 órától Domján Ákos és a jampi angyalok következik.
Borkorzó
Balatongyörökön mától vasárnapig a móló melletti sétányon hűs borokkal, finom ételekkel és esti koncertekkel vár mindenkit a Györöki Borkorzó.
Szobrok a korzón
Gyenesdiáson Fafaragó Napok zajlanak a hétvégén, az itt készülő szobrokat a Kárpáti korzón mutatják be a közönségnek.
Megelőzés
Szombaton 11 és 16 óra között prevenciós nap zajlik a Hévízi Tófürdőn ingyenes mérésekkel és szűrővizsgálatokkal.
Előadás
A hévízi református templomban vasárnap 10 órakor kezdődik prof. dr. Bagdy Emőke ingyenes előadása és bizonyságtétele.