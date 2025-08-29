augusztus 29., péntek

Az utolsó szabad hétvége zalai programjai

1 órája

Nyárbúcsúztató rendezvények többféle változatban augusztus utolsó három napjára

Címkék#Zala#program#rendezvény

Tartalmas, de "vészjósló" az utolsó augusztusi hétvége zalai rendezvényeinek gyűjteménye. Összeállításunkban a "nyárbúcsúztató" szó jelenik meg a legtöbbször, ami főleg az iskolakezdés előtti utolsó szabad napjaikat pergető diákok számára lehet szomorú. A programok viszont talán segítenek megfeledkezni róla, mi következik hétfő reggel...

Zaol.hu

Csillagászati bemutató

A Vega Csillagászati Egyesület ma este fél nyolctól ingyenes távcsöces bemutatót tart Zalaegerszegen, a kertvárosi Apáczai ÁMK-nál. A hagyományos rendezvény helyszíne a Hold alacsony égi útja miatt ezúttal némileg változik: a művelődési ház melletti déli lépcsősoron, a homokos domboldal felett várják az érdeklődőket. A programot csak derült égbolt alatt tartják meg.

Cseh tamás-est

A külsősárdi művelődési háznál szombaton 18 órakor Cseh Tamás-est kezdődik, az Ascher Oszkár Színház két művésze, Hegyi Norbert és Joós Tamás előadásában.

Fókuszban fekete istván munkássága

Pénteken 14 órakor vadászati konferencia kezdődik a zalaegerszegi Díszteremben, Fekete István születésének 125 éves jubileuma alkalmából. A rendezvény – melyet a zalai vadászkamara, a vármegyei vadászszövetség és a város önkormányzata szervez – nyitóeseménye a helyi vadászati-vadgasztronómiai programsorozatnak. Az előadásokon Fekete István munkásságáról és a vadgazdálkodásban alkalmazott digitalizációról lesz szó.

programok
A hagyományos bak-sohollári helyszínen szombaton 10 órakor Hubertus misével kezdődik a Zalai Vadászati Évadnyitó, a szertartást dr. Udvardy György veszprémi érsek celebrálja. A programok 11 órakor kezdődő megnyitóján dr. Nádor László, a Zala vármegyei Vadászkamara elnöke mond köszöntőt, majd a szokásokhoz híven vadászavató kezdődik, prof. dr. Faragó Sándor Dsc, a Soproni Egyetem rector emeritusa közreműködésével. Délben a Hét Vezér Emlékhelyhez indul a séta. Képünk a tavalyi rendezvényen készült.
Fotó: archív/Antal Lívia

Nyárbúcsúztató

Zalaszentgróton a KultúrFröccs sorozat utolsó rendezvényére kerül sor a Ligetben ma este hét órától. A nyárbúcsúztató atmoszférát Veiger Csaba teremti meg dalokkal és gitárkísérettel.

Szüret és halászlé

Balatongyörökön szombaton 15 órakor zenés felvonulással kezdődik a Szüreti Mulatság és a 23. Halászléfőző Verseny. A rendezvényen a helyi borászok is képviseltetik magukat, mustot is lehet kóstolni. Fél négytől a színpadon a Batsányi Táncegyüttes mutatkozik be,a gyerekeket 16.30-tól a Figura Ede által előadott „Madárijesztő-szerelem” című műsor várja, majd 17.30-kor átadják a halászléfőző-verseny díjait. Az elkészült ételeket természetesen kóüstolni is lehet. Este hat órától operett- és musicalslágerek csendülnek fel Debrei Zsuzsanna és Hertelendy Attila előadásában, 19 órától Lénárt Míra és Polgár Patrik akusztikus koncertje következik. A 21 órakor kezdődő utcabálon a Crazy Monday zenekar húzza a talpalávalót éjfélig.

Társasjáték klub

A keszthelyi Goldmark művelődési házban szombaton 17 órakor kezdődik a Gémkapocs Társasjáték Klub és Felnőttmegőrző aktuális összejövetele.

Kulturális csalamádé

Szombaton 16 órától a cserszegtomaji általános iskola udvarán rendezik meg a 3. „Csalamádé” Kulturális Rendezvényt, melyet a Cserszegtomaji Tátika Népdalkör szervez az önkormányzat támogatásával. Fellép többek közt a Várvölgyi Asszony Klub, a Zalavári Kulturális és Hagyományőrző Csoport, a Csobánc és a Tátika Népdalkör, valamint a Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub énekkara. A programot helyi társastáncosok és gyenesdiási néptánc szólisták is színesítik.

Az író aláír

Balatongyörökön vasárnap délután három órától Gajdos Erika Tímea a legjobb helyen, a Szépkilátónál dedikálja legújabb, Szépkilátó című könyvét.

Sport az utcán

Zalaegerszegen szombaton 9 órakor a Decathlon Áruháznál kezdődik az ingyenes Fitstreet program, mely a street workout világát mutatja be. A résztvevők kerékpárral, valamint sétatempóban, illetve futva is teljesíthetik az útvonalat, mely a Parkerdő, a sportcsarnok és zárásként az Ifjúsági Sportcentrum szabadtéri edzőpályáját is érinti. A résztvevők minden alaklommal 10-15 perces játékos, mozgásos feladatok keretében ismerkedhetnek ezzel az edzésformával.

Családi program

Zalaegerszeg vorhotai városrészének közösségi házában szombaton 15 órakor kezdődő rendezvényen kispályás labdarúgó-torna, ugrálóvár, kézműves foglalkozás és az andárhidai Senior Örömtánc csapat fellépése várja az érdeklődőket.

Búcsú

A vasárnapi program részeként 11.30 órakor a tormaföldei imaházban kezdődik a szentmise, 16 órától pedig Tormafölde–Nova futballmeccs várja a közönséget. A 18 órakor kezdődő zenés esten Komonyi Zsuzsi, valamint Móger és Haszon lép fel. A délután folyamán lesz kirakodó vásár, borház, büfé és légvár.

Családi nap

Nagykanizsán, a Csónakázó-tónál szombaton 13 és 19 óra között nyárzáró családi napot tart a helyi család- és gyermekjóléti Központ, a Kanizsai Kulturális Központ és a Halis István Városi Könyvtár. A programban lesz ugrálóvár, pónilovaglás, játékos jósda, gólyalábazás, bábszínház, meseolvasás, illetve 16 órától kutyás bemutató.

Kiállítás

A gelsei könyvtárban szombaton délután két órakor Lakatos Richárd fafaragó alkotásaiból nyílik kiállítás.

Terepjárósoknak

Hahóton szombaton 11 órakor nyilvános offroad edzést tartanak a helyi offroad pályán. A járművek már péntek délutántól, a pályabejárás során láthatók lesznek a létesítményben.

Falunap

Gelsén szombaton 14 órakor megnyitóval kezdődik a program a kemence és piknik udarban, majd színes programok várják az érdeklődőket: bemutatót tart a Gelsei Önkéntes Tűzoltó Egyesüet, fellép Mutyi bohóc, a Kelta Álom Ír sztepp Tánccsoport Lentiből, a Pacsirták együttes és sokán mások. Este 18.45-kor Kabai Alex koncertezik hazai előadók legnagyobb slágereivel, majd egy felajánlott madáretető is gazdára talál. A program bállal zárul. A nap folyamán gyerekprogramokkal is készülnek a szervezők, illetve kirakodó vásár és streetfood ételek is várják a közönséget.

Vége van a nyárnak

A nemespátrói játszótéren szombaton 17 órai kezdettel nyárbúcsúztató rendezvényt tartanak.

Kerti sütögetés

A szentmargitfalvai pihenőparkban szombaton 15 órától zenés nyárbúcsúsztató kerti sütögetésre várják az érdeklődőket.

Szüret

Lendván szombaton rendezik meg a 46. Lendvai  Szüretet, melynek leglátványosabb eleme, a szüreti felvonulás 14 órakor kezdődik.

Zenés partik

A vonyarcvashegyi Magyar Tenger diszkóban pénteken este Metzker Viktória és D.J. Roland, szombaton pedig Silverman keveri a zenét.

 

