Nyárbúcsúztató rendezvények többféle változatban augusztus utolsó három napjára

Csillagászati bemutató

A Vega Csillagászati Egyesület ma este fél nyolctól ingyenes távcsöces bemutatót tart Zalaegerszegen, a kertvárosi Apáczai ÁMK-nál. A hagyományos rendezvény helyszíne a Hold alacsony égi útja miatt ezúttal némileg változik: a művelődési ház melletti déli lépcsősoron, a homokos domboldal felett várják az érdeklődőket. A programot csak derült égbolt alatt tartják meg.

Cseh tamás-est

A külsősárdi művelődési háznál szombaton 18 órakor Cseh Tamás-est kezdődik, az Ascher Oszkár Színház két művésze, Hegyi Norbert és Joós Tamás előadásában.

Fókuszban fekete istván munkássága

Pénteken 14 órakor vadászati konferencia kezdődik a zalaegerszegi Díszteremben, Fekete István születésének 125 éves jubileuma alkalmából. A rendezvény – melyet a zalai vadászkamara, a vármegyei vadászszövetség és a város önkormányzata szervez – nyitóeseménye a helyi vadászati-vadgasztronómiai programsorozatnak. Az előadásokon Fekete István munkásságáról és a vadgazdálkodásban alkalmazott digitalizációról lesz szó.

A hagyományos bak-sohollári helyszínen szombaton 10 órakor Hubertus misével kezdődik a Zalai Vadászati Évadnyitó, a szertartást dr. Udvardy György veszprémi érsek celebrálja. A programok 11 órakor kezdődő megnyitóján dr. Nádor László, a Zala vármegyei Vadászkamara elnöke mond köszöntőt, majd a szokásokhoz híven vadászavató kezdődik, prof. dr. Faragó Sándor Dsc, a Soproni Egyetem rector emeritusa közreműködésével. Délben a Hét Vezér Emlékhelyhez indul a séta. Képünk a tavalyi rendezvényen készült.

Fotó: archív/Antal Lívia

Nyárbúcsúztató

Zalaszentgróton a KultúrFröccs sorozat utolsó rendezvényére kerül sor a Ligetben ma este hét órától. A nyárbúcsúztató atmoszférát Veiger Csaba teremti meg dalokkal és gitárkísérettel.

Szüret és halászlé

Balatongyörökön szombaton 15 órakor zenés felvonulással kezdődik a Szüreti Mulatság és a 23. Halászléfőző Verseny. A rendezvényen a helyi borászok is képviseltetik magukat, mustot is lehet kóstolni. Fél négytől a színpadon a Batsányi Táncegyüttes mutatkozik be,a gyerekeket 16.30-tól a Figura Ede által előadott „Madárijesztő-szerelem” című műsor várja, majd 17.30-kor átadják a halászléfőző-verseny díjait. Az elkészült ételeket természetesen kóüstolni is lehet. Este hat órától operett- és musicalslágerek csendülnek fel Debrei Zsuzsanna és Hertelendy Attila előadásában, 19 órától Lénárt Míra és Polgár Patrik akusztikus koncertje következik. A 21 órakor kezdődő utcabálon a Crazy Monday zenekar húzza a talpalávalót éjfélig.

Társasjáték klub

A keszthelyi Goldmark művelődési házban szombaton 17 órakor kezdődik a Gémkapocs Társasjáték Klub és Felnőttmegőrző aktuális összejövetele.