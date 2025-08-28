Pléd, szalma és tapsvihar - reflektorfényben a színjátszók (galéria)

Kehidakustány újra megtelt élettel, nevetéssel és színpadi izgalommal: immár ötödik alkalommal rendezték meg a Zala Vármegyei Pajtaszínházi Találkozót a Hagyományőrző Mariska Udvar hangulatos pajtájában. Az esemény az elmúlt években a helyi közösségek egyik legfontosabb kulturális ünnepévé vált, idén pedig több újdonsággal is meglepték a résztvevőket.

Türjei Teátristák a Pajtaszínházi Találkozón

Forrás: Nemzeti Művelődési Intézet

– Különlegessége, hogy nemcsak testvértelepülésünk, a vajdasági Magyarkanizsa, hanem egy másik vármegye is képviselteti magát: Somogyból, Tab városából érkezik az SK Színkör. Emellett újdonságként egy közösségi-szakmai programmal is készültünk: a Hozd a Pléded! – Piknik és kötetlen beszélgetés a színjátszásról eseménnyel, ahol a résztvevők szakmai eszmecserére kapnak lehetőséget – mondta Farkas Ildikó, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala Vármegyei igazgatója.

Bázakerettyei Amatőr Színjátszók

Forrás: Nemzeti Művelődési Intézet

Pajtaszínházi Találkozó: több, mint színház – közösségépítés a színpadon

A Pajtaszínházi mozgalom már tíz éve indult országos mintaprojektként, a Magyar Teátrumi Társasággal közösen. Azóta számtalan kistelepülésen kelt új életre az amatőr színjátszás – közösségi programként, identitáserősítő élményként és a helyi kulturális élet motorjaként.

– Számunkra a Pajtaszínházi program nem csupán színház, hanem közösségépítő erő. Egy-egy találkozón több százan vesznek részt, a közös munka és a fellépések pedig erősítik a helyi identitást, és még a gazdasági életre is pozitív hatással vannak – hangsúlyozta Farkas Ildikó.

Kehidakustány különösen jó példa erre: a falu régi amatőr színjátszó hagyományait Gergely János és a lelkes helyiek tartják életben, akiknek köszönhetően a Mariska Udvar igazi otthona lett a találkozónak. A társulatokat mentorcsapat is segíti, élükön Lázár Péter drámapedagógussal, aki szakmai és emberi támogatásával bátorítja a résztvevőket.

Imre Sándor Szeretetszínház-Vonyarcvashegy

Forrás: Nemzeti Művelődési Intézet

A jövő felé tekintve

A szervezők nem állnak meg: céljuk, hogy a Pajtaszínházi Találkozó hagyománya tovább erősödjön Zalában, és hogy minél több településen éledjen újjá az amatőr színjátszás.

– Nyitottak vagyunk a határon átnyúló kapcsolatok bővítésére is: Magyarkanizsa jelenléte már most nagy érték, de hosszabb távon nem zárjuk ki egy nagyobb térségi találkozó megszervezését sem. Ami biztos: minden évben szeretettel várjuk azokat az amatőr színjátszókat, akik át szeretnék élni az igazi pajtás életérzést – fogalmazott Farkas Ildikó.

Az idei találkozó ismét bebizonyította, hogy a színház nemcsak szórakoztatás: a falusi pajták deszkáin közösségek erősödnek, kapcsolatok születnek, és a kultúra a legtermészetesebb formájában él tovább.