1 órája
Nyárbúcsúztató jazzparádé a Festetics-kastélyban – sztárok és ifjú trombitazsenik egy színpadon
A keszthelyi Festetics-kastély parkja augusztus 23-án a jazz és a nyárbúcsú jegyében telik meg élettel. A nyárzáró gálakoncerten sztárfellépők és fiatal trombitás tehetségek közösen varázsolnak felejthetetlen estét a közönségnek, funkyval, swinggel és a New Orleans-i hangulat minden zenei ízével.
Fantasztikus nyárzáró gálakoncertet hallgathatnak az édeklődők a Festetics-kastély kertjében, augusztus 23-án
Forrás: NÖF - Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Augusztus 23-án este a keszthelyi Festetics-kastély parkja megtelik zenével, fénnyel és pezsgéssel: nyárzáró gálakoncertre várják a közönséget, ahol a magyar jazz nagyágyúi és a jövő trombitás tehetségei lépnek fel együtt.
A jazz utánpótlás ünnepe a nyárzáró gálakoncerten
A különleges est a Ducsai Szabolcs Alapítvány által életre hívott I. Kárpát-medencei Jazz Trombitaverseny ünnepi fináléja is egyben. A három döntős fiatal – Hammer Gábor, Busák Álmos és Buzogány Botond – a magyar jazzélet legjobbjai mellett mutathatja meg, mire képes, amikor a reflektorfény és a nagyszínpad egyszerre az övék.
Sztárfellépők és vérpezsdítő ritmusok
A hangulat garantált: Tóth Vera, Gájer Bálint, Majsai Gábor és Mihályi Réka gondoskodik a fergeteges vokálokról, a Budafok Rézlénytársaság, Romhányi Áron eMeRTon-díjas zongoraművész és Fonay Tibor basszusgitáros pedig a lüktető ritmusokról. A repertoárban minden lesz, ami egy igazi nyárzáróhoz illik: funky, swing, soul és egy csipetnyi New Orleans-i fűszer.
„Első lépés a következő jazzgeneráció felé”
– Az alapítvány által idén első alkalommal meghirdetett Jazz Trombitaverseny is rámutatott arra, hogy szükség van a fiatalok érdeklődésének felkeltésére, illetve olyan lehetőségek megteremtésére, amelyek inspirálják elköteleződésüket a jazz világa iránt és támogatják őket, hogy elinduljanak ezen a kihívásokkal teli úton. Mi megtettük az első lépést. Ezúton is köszönöm a támogatók, a versenyzők, a zenészek, a szervezők és a zsűritagok közreműködését és felajánlásait – nyilatkozta Oláh Zsanett, az alapítvány elnöke.
Három döntős, három tehetség
Hammer Gábor, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének hallgatója, Busák Álmos, a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium növendéke, valamint Buzogány Botond, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulója egy-egy szabadon választott jazz standardet adott elő, s döntőn mindhárom fiatal lenyűgözte a szakmai zsűrit – élén Szalóky Béla jazz-trombitaművésszel –, így mindannyian lehetőséget kaptak a gálán való szereplésre. A koncert végén értékes díjakat vehetnek át, amelyeket többek között a Valton Security Kft., a Fon-Trade Music és a Kodolányi János Egyetem Modern Zenei Tanszéke ajánlott fel.
Egy este, ami megkoronázza a nyarat
A Festetics-kastély, Magyarország egyik legszebb műemléke, idén is gazdag programkínálattal várta a látogatókat – és most egy igazi zenei koronát tesz a nyár végére. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló est minden jazzrajongónak és zenekedvelőnek felejthetetlen élményt ígér 2025. augusztus 23-án 18 órától.
