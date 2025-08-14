augusztus 14., csütörtök

Sztárok a kastélyban

1 órája

Nyárbúcsúztató jazzparádé a Festetics-kastélyban – sztárok és ifjú trombitazsenik egy színpadon

Címkék#gálakoncert#NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft#Festetics-kastély

A keszthelyi Festetics-kastély parkja augusztus 23-án a jazz és a nyárbúcsú jegyében telik meg élettel. A nyárzáró gálakoncerten sztárfellépők és fiatal trombitás tehetségek közösen varázsolnak felejthetetlen estét a közönségnek, funkyval, swinggel és a New Orleans-i hangulat minden zenei ízével.

Mészáros Annarózsa
Nyárbúcsúztató jazzparádé a Festetics-kastélyban – sztárok és ifjú trombitazsenik egy színpadon

Fantasztikus nyárzáró gálakoncertet hallgathatnak az édeklődők a Festetics-kastély kertjében, augusztus 23-án

Forrás: NÖF - Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

Augusztus 23-án este a keszthelyi Festetics-kastély parkja megtelik zenével, fénnyel és pezsgéssel: nyárzáró gálakoncertre várják a közönséget, ahol a magyar jazz nagyágyúi és a jövő trombitás tehetségei lépnek fel együtt.

nyárzáró gálakoncert
Nyárzáró gálakoncert a keszthelyi Festetics-kastély parkjában, ahol sztárfellépők mellett mutatkoznak be a Ducsai Szabolcs Alapítvány által életre hívott I. Kárpát-medencei Jazz Trombitaverseny döntősei
Forrás: NÖF - Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

A jazz utánpótlás ünnepe a nyárzáró gálakoncerten

A különleges est a Ducsai Szabolcs Alapítvány által életre hívott I. Kárpát-medencei Jazz Trombitaverseny ünnepi fináléja is egyben. A három döntős fiatal – Hammer Gábor, Busák Álmos és Buzogány Botond – a magyar jazzélet legjobbjai mellett mutathatja meg, mire képes, amikor a reflektorfény és a nagyszínpad egyszerre az övék.

Sztárfellépők és vérpezsdítő ritmusok

A hangulat garantált: Tóth Vera, Gájer Bálint, Majsai Gábor és Mihályi Réka gondoskodik a fergeteges vokálokról, a Budafok Rézlénytársaság, Romhányi Áron eMeRTon-díjas zongoraművész és Fonay Tibor basszusgitáros pedig a lüktető ritmusokról. A repertoárban minden lesz, ami egy igazi nyárzáróhoz illik: funky, swing, soul és egy csipetnyi New Orleans-i fűszer.

nyárzáró gálakoncert a Festetics-kastélyban
Az I. Kárpát-medencei Jazz Trombitaverseny döntősei és a zsűri
Fotó: Székelyhidi Balázs / Forrás: NÖF - Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

„Első lépés a következő jazzgeneráció felé”

– Az alapítvány által idén első alkalommal meghirdetett Jazz Trombitaverseny is rámutatott arra, hogy szükség van a fiatalok érdeklődésének felkeltésére, illetve olyan lehetőségek megteremtésére, amelyek inspirálják elköteleződésüket a jazz világa iránt és támogatják őket, hogy elinduljanak ezen a kihívásokkal teli úton. Mi megtettük az első lépést. Ezúton is köszönöm a támogatók, a versenyzők, a zenészek, a szervezők és a zsűritagok közreműködését és felajánlásait – nyilatkozta Oláh Zsanett, az alapítvány elnöke. 

Három döntős, három tehetség

Hammer Gábor, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének hallgatója, Busák Álmos, a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium növendéke, valamint Buzogány Botond, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulója egy-egy szabadon választott jazz standardet adott elő, s döntőn mindhárom fiatal lenyűgözte a szakmai zsűrit – élén Szalóky Béla jazz-trombitaművésszel –, így mindannyian lehetőséget kaptak a gálán való szereplésre. A koncert végén értékes díjakat vehetnek át, amelyeket többek között a Valton Security Kft., a Fon-Trade Music és a Kodolányi János Egyetem Modern Zenei Tanszéke ajánlott fel.

nyárzáró gálakoncert a Festetics-kastélyban
Trombitaverseny döntősei: Busák Álmos, Hammer Gábor és Buzogány Botond
Fotó: Székelyhidi Balázs / Forrás: NÖF - Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

Egy este, ami megkoronázza a nyarat

A Festetics-kastély, Magyarország egyik legszebb műemléke, idén is gazdag programkínálattal várta a látogatókat – és most egy igazi zenei koronát tesz a nyár végére. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló est minden jazzrajongónak és zenekedvelőnek felejthetetlen élményt ígér 2025. augusztus 23-án 18 órától.

nyárzáró gálakoncert a Festetics-kastélyban
A jövő magyar trombitásai is bemutatkoznak a Festetics-kastélyban
Forrás: NÖF - Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

 

 

