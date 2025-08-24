EDDA Művek
1 órája
NagyON nagy koncert lesz Kanizsán
Szeptember 5-én az EDDA ad koncertet Nagykanizsán.
Fotó: EDDA Művek
Sokan tudják már a városban, hogy a NagyON Kanizsa Egyesület által szervezett koncertek fergeteges buli-élménnyel kecsegtetnek. Ezúttal nem egyedül, hanem a Szerencsejáték Zrt.-vel közösen szervez koncertet a kanizsai civil szervezet. Szeptember 5-én 18 órától a Takács Tamás Blues Band és az EDDA ad ingyenes koncertet Nagykanizsán, az Erzsébet téren.
