NagyON nagy koncert lesz Kanizsán

NagyON nagy koncert lesz Kanizsán

Szeptember 5-én az EDDA ad koncertet Nagykanizsán.

Fotó: EDDA Művek

Sokan tudják már a városban, hogy a NagyON Kanizsa Egyesület által szervezett koncertek fergeteges buli-élménnyel kecsegtetnek. Ezúttal nem egyedül, hanem a Szerencsejáték Zrt.-vel közösen szervez koncertet a kanizsai civil szervezet. Szeptember 5-én 18 órától a Takács Tamás Blues Band és az EDDA ad ingyenes koncertet Nagykanizsán, az Erzsébet téren.

 

