Óriási buli a szomszédban: ilyen volt a 34. Művészetek Völgye - 10 nap, 3300 program, 130 ezer látogató (képgalériával)

Kiss Botond Attila és barátai 5 fantasztikus napot töltöttek a Völgyben

Fotó: Bálizs Zsuzsa



A zalaegerszegi Hári Judit már jó néhány éve, hogy rátalált a fesztiválra, s azóta nyarának kihagyhatatlan része, hogy néhány napot Kapolcson töltsön. Az ötnapos rugalmas bérletet szinte nekik találták ki, így a műsorfüzetet átböngészve eldöntik, mely napokon látogassanak el a programokra, melyekhez gyakran igénybe veszik a Csigabusz segítségét is, mely most már Veszprémig is közlekedik.

– A Völgy számomra minden évben varázslat. Számomra megnyugvást és feltöltődést jelentett, ahol kilépve a mindennapok mókuskerekéből, a nyüzsgő, pulzáló embertömeg ellenére feledhetőek voltak a mindennapi gondok, problémák. A legnagyobb izgalmat itt az jelentette, hogy időben megérkezik-e a Csigabusz, amivel a következő programra igyekszel – tette hozzá nevetve. S bár mindennap 15-20000 lépést tettünk meg, nem találkoztunk ingerült emberekkel, akik lökdösődtek volna, vagy a lábunkra lépnek. Imádtam ezt az öt napot, húgommal együtt lelki feltöltődésnek éltük meg, kisujjtól egészen a fejünk búbjáig. Ilyenkor mindig hiszek abban, hogy még sok jó ember él közöttünk, mert jó néhány ilyennel találkoztunk a Völgyben.

Sántha Viktória idén érettségizett a Deák Ferenc Technikumban és májusban, az írásbeli érettségi után fedezte fel a Völgy hivatalos oldalán, hogy lehetőség van önkéntesként részt venni a fesztiválon. Egy interjút követően válogatták be a szűkebb csapatba, így aztán az egész fesztivált testközelből élhette át. Az önkéntesek szállást és napi egyszeri étkezést is kaptak munkájukért cserébe, s műszakjuk leteltével bármely programon részt tudtak venni. Viki a forgalomirányító csapat része volt, így sokan találkozhattak vele, akik autójukkal Kapolcson kerestek parkolóhelyet, vagy Taliándörögd felé igyekeztek. S bár minden nap dolgozott, kéréseit maximálisan figyelembe vették a beosztáskor és minden tervezett programon részt tudott venni.

– Nagyon jó volt kiszakadni a hétköznapokból, s talán emiatt is élveztem annyira ezt a tíz napot. Ez volt az első látogatásom a Völgyben, de már most érzem, hogy ez örök szerelem lesz! Csodás embereket ismertem meg és teljesen elvarázsolt a hely atmoszférája. Nagyon élveztem, hogy annyiféle művészeti ággal találkoztam, a színháztól a könnyűzenéig, a népzenétől a komolyzenéig megtalálható itt minden! Az esti koncerteken remekül éreztem magam; elvarázsolt a Blahalouisiana dolce vita-életérzése, végig táncoltam az Irie Maffia buliját, a Carson Coma koncert végén pedig bemehettem a backstage-be és személyesen is találkozhattam az együttessel. Minden csapatból jelentkezhetett egy önkéntes, aki autogramot szeretett volna kérni, így egyfajta jutalomként kaptuk ezt; csakúgy, mint egy általunk választott Völgy-ruhadarabot a fesztivál zárultával. A Folkudvarban hatalmas volt a hangulat éjfél után, rengetegen tanultak néptáncolni, s mivel a szállásunk Vigántpetenden volt, többször is felkerestük a fiatalok körében oly népszerű petendi Önismereti Diszkót is. Már most eldöntöttem, hogy jövőre is szeretnék menni, a nyár legjobb időszakát töltöttem a Völgyben.