Díjesővel zárult a Kvártélyház nyári színházi évada (galéria)

2025-ben a Szidónia-díjat Foltányi Edina és Cseh Richárd vehette át. A vastaps azonban nemcsak nekik járt, hanem azoknak, akik kiemelkedő játékukkal varázsolták el idén a nézőket. A Kvártélyház Junior díjat Nárai Dominik vehette át, a Pezsgő-díjat pedig Lévai Attila és Bartus Botond kapta. Az Örökös tagok elismerében Kósa-Kemes Laura, Kósa Ruben és Salamon Attila részesült. A színházi előadások után a Kvártélyház Nyár augusztus 22-én 20 óra 30 perckor a Zalai Táncegyüttes és a Marosvásárhelyi Boróka Táncegyüttes Kóstold meg Erdély ritmusát című folklór estjével zárul.