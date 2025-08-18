24 perce
Díjesővel zárult a Kvártélyház nyári színházi évada (galéria)
A hagyományokhoz híven idén is átadták a Szidónia-díjat a 19. Kvártélyház Nyár utolsó előadásába, a SPAMALOT, avagy a Gyalog galopp musicalbe ágyazva. Természetesen a teátrum saját elismerései is gazdára találtak augusztus 16-án, szombaton este. A díjátadón részt vett Dr. Szittyai Borbála, dr. Vadvári Tibor alpolgármester és Tompa Gábor ügyvezető, rendező.
Díjeső a SPAMALOT előadása alatt.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
2025-ben a Szidónia-díjat Foltányi Edina és Cseh Richárd vehette át. A vastaps azonban nemcsak nekik járt, hanem azoknak, akik kiemelkedő játékukkal varázsolták el idén a nézőket. A Kvártélyház Junior díjat Nárai Dominik vehette át, a Pezsgő-díjat pedig Lévai Attila és Bartus Botond kapta. Az Örökös tagok elismerében Kósa-Kemes Laura, Kósa Ruben és Salamon Attila részesült. A színházi előadások után a Kvártélyház Nyár augusztus 22-én 20 óra 30 perckor a Zalai Táncegyüttes és a Marosvásárhelyi Boróka Táncegyüttes Kóstold meg Erdély ritmusát című folklór estjével zárul.
Átadták a Kvártélyház Nyár idei díjaitFotók: Pezzetta Umberto