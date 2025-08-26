Keszthely legmenőbb programja: indul a Kulthajó!

Őszintén szólva, kevés romantikusabb dolog létezik annál, mint egy nosztalgiahajó fedélzetén ringatózni a Balaton vizén. Ha pedig mindehhez kultúra, zene és interaktív élmények társulnak, abból csakis felejthetetlen program kerekedhet! Szeptemberben ismét kifut Keszthelyről a Kulthajó, a Helka fedélzetén – és minden szombaton garantált a kikapcsolódás.

A Kulthajó szeptember minden szombatján kifut Keszthelyről

Fotó: Mészáros Annarózsa

Ismét kifut a Kulthajó

A BAHART patinás nosztalgiahajója nemcsak a tó hullámait szeli majd, hanem egy különleges kulturális utazásra is hívja az érdeklődőket. A Festetics György Zeneiskola diákjai gondoskodnak a hangulatról akusztikus koncertjeikkel, miközben a fedélzeten Keszthely múzeumai és kulturális intézményei mutatkoznak be, sőt, interaktív játékokkal is várják a látogatókat.

És hogy pontosan mire számíthattok? Íme a menetrend, amelyben minden hétvége más-más élményt tartogat: Szeptember 6.

Helka akusztik – zenei csemege a Festetics Zeneiskolától

A Festetics-kastély modellvasút-kiállításának kulisszatitkai

Kulthajó kihívás a Hello Keszthely applikációban Szeptember 13.

Helka akusztik

A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely bemutatója: Az aranygyapjú titkai – ismerd meg a hagyományos gyapjúfeldolgozás világát

Kulthajó kihívás Szeptember 20.

Helka akusztik

Könyvtári HaJóJáték a Fejér György Városi Könyvtárral – szókereső, rejtvény, igaz/hamis játék és papírhajó-futam

Kulthajó kihívás Szeptember 27.

Helka akusztik

Kreatív kaland a Balatoni Múzeummal: saját készítésű drótékszerek

Kulthajó kihívás

A sétahajózások minden szombaton 10 órakor indulnak a keszthelyi kikötőből, és körülbelül egy órán át tartanak. A programok családoknak, pároknak, baráti társaságoknak egyaránt ideálisak – egyszerre kulturális feltöltődés és balatoni élmény.

A helyek száma korlátozott, ezért érdemes előre megváltani a jegyeket a BAHART pénztáraiban vagy online a jegy.bahart.hu. És persze ne feledjük: a Balaton szeszélyes tud lenni – esős, viharos időben a hajójáratok elmaradnak.