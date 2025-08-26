augusztus 26., kedd

Irány a Balaton közepe

2 órája

Keszthely legmenőbb programja: indul a Kulthajó!

Ősszel újra a Balaton hullámain ringhatunk, miközben kultúrával és zenével töltődünk fel. A Kulthajó szeptember minden szombatján kifut Keszthelyről, a Helka fedélzetén, hogy egyórás sétahajózással és különleges programokkal ajándékozza meg az utasokat.

Mészáros Annarózsa
Keszthely legmenőbb programja: indul a Kulthajó!

Élmények a Balaton közepén – itt a Kulthajó 2025-ös programja

Fotó: Mészáros Annarózsa/archív

Őszintén szólva, kevés romantikusabb dolog létezik annál, mint egy nosztalgiahajó fedélzetén ringatózni a Balaton vizén. Ha pedig mindehhez kultúra, zene és interaktív élmények társulnak, abból csakis felejthetetlen program kerekedhet! Szeptemberben ismét kifut Keszthelyről a Kulthajó, a Helka fedélzetén – és minden szombaton garantált a kikapcsolódás.

Zenével és múzeumi titkokkal hódít a Kulthajó!
A Kulthajó szeptember minden szombatján kifut Keszthelyről
Fotó: Mészáros Annarózsa

Ismét kifut a Kulthajó

A BAHART patinás nosztalgiahajója nemcsak a tó hullámait szeli majd, hanem egy különleges kulturális utazásra is hívja az érdeklődőket. A Festetics György Zeneiskola diákjai gondoskodnak a hangulatról akusztikus koncertjeikkel, miközben a fedélzeten Keszthely múzeumai és kulturális intézményei mutatkoznak be, sőt, interaktív játékokkal is várják a látogatókat.

És hogy pontosan mire számíthattok? Íme a menetrend, amelyben minden hétvége más-más élményt tartogat:

Szeptember 6.
Helka akusztik – zenei csemege a Festetics Zeneiskolától
A Festetics-kastély modellvasút-kiállításának kulisszatitkai
Kulthajó kihívás a Hello Keszthely applikációban

Szeptember 13.
Helka akusztik
A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely bemutatója: Az aranygyapjú titkai – ismerd meg a hagyományos gyapjúfeldolgozás világát
Kulthajó kihívás

Szeptember 20.
Helka akusztik
Könyvtári HaJóJáték a Fejér György Városi Könyvtárral – szókereső, rejtvény, igaz/hamis játék és papírhajó-futam
Kulthajó kihívás

Szeptember 27.
Helka akusztik
Kreatív kaland a Balatoni Múzeummal: saját készítésű drótékszerek
Kulthajó kihívás

A sétahajózások minden szombaton 10 órakor indulnak a keszthelyi kikötőből, és körülbelül egy órán át tartanak. A programok családoknak, pároknak, baráti társaságoknak egyaránt ideálisak – egyszerre kulturális feltöltődés és balatoni élmény.
A helyek száma korlátozott, ezért érdemes előre megváltani a jegyeket a BAHART pénztáraiban vagy online a jegy.bahart.hu. És persze ne feledjük: a Balaton szeszélyes tud lenni – esős, viharos időben a hajójáratok elmaradnak.

 

