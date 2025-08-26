22 perce
A szerelem vitte ebbe a faluba a fiatal alkotót, akinek most kiállítása nyílt
Augusztus 20-án ünnepelték a búcsút Gutorföldén. Ez alkalomból kiállítás is nyílt a művelődési házban. A tárlat e hét péntekig tekinthető meg.
Gutorfölde búcsúján mutatkozott be alkotásaival Samu Violetta Petra (b), mellette Farkasné Kis Klaudia
Fotó: ZH
Szent István ünnepén tartják a búcsút Gutorföldén, e napon a művelődési házban nyílt meg Samu Violetta Petra grafikus önálló kiállítása.
Az alkotó Marcali származású, több önálló kiállításon is bemutatta már grafikáit. A tárlat megnyitóján, ahol Farkasné Kis Klaudia is köszöntötte a kiállítót és a megjelenteket, Samu Violetta Petra elmondta, hogy sokat köszönhet a családjának, támogatásuk nélkül nem sikerült volna alkotói álmát megvalósítani. A fiatal művész Gutorföldén találta meg a szerelmet, így került a községbe, munkásságát párja is támogatja.