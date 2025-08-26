augusztus 26., kedd

1 órája

A szerelem vitte ebbe a faluba a fiatal alkotót, akinek most kiállítása nyílt

Címkék#tárlat#Farkasné Kis Klaudia#Samu Violetta Petra#Szent István

Augusztus 20-án ünnepelték a búcsút Gutorföldén. Ez alkalomból kiállítás is nyílt a művelődési házban. A tárlat e hét péntekig tekinthető meg.

Korosa Titanilla
A szerelem vitte ebbe a faluba a fiatal alkotót, akinek most kiállítása nyílt

Gutorfölde búcsúján mutatkozott be alkotásaival Samu Violetta Petra (b), mellette Farkasné Kis Klaudia

Fotó: ZH

Szent István ünnepén tartják a búcsút Gutorföldén, e napon a művelődési házban nyílt meg Samu Violetta Petra grafikus önálló kiállítása. 

Gutorfölde
A tárlat Gutorfölde művelődési házában augusztus 29-ig tekinthető meg
Fotó: ZH

Az alkotó Marcali származású, több önálló kiállításon is bemutatta már grafikáit. A tárlat megnyitóján, ahol Farkasné Kis Klaudia is köszöntötte a kiállítót és a megjelenteket, Samu Violetta Petra elmondta, hogy sokat köszönhet a családjának, támogatásuk nélkül nem sikerült volna alkotói álmát megvalósítani. A fiatal művész Gutorföldén találta meg a szerelmet, így került a községbe, munkásságát párja is támogatja. 

