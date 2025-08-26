A szerelem vitte ebbe a faluba a fiatal alkotót, akinek most kiállítása nyílt

Szent István ünnepén tartják a búcsút Gutorföldén, e napon a művelődési házban nyílt meg Samu Violetta Petra grafikus önálló kiállítása.

A tárlat Gutorfölde művelődési házában augusztus 29-ig tekinthető meg

Fotó: ZH

Az alkotó Marcali származású, több önálló kiállításon is bemutatta már grafikáit. A tárlat megnyitóján, ahol Farkasné Kis Klaudia is köszöntötte a kiállítót és a megjelenteket, Samu Violetta Petra elmondta, hogy sokat köszönhet a családjának, támogatásuk nélkül nem sikerült volna alkotói álmát megvalósítani. A fiatal művész Gutorföldén találta meg a szerelmet, így került a községbe, munkásságát párja is támogatja.