Botrányos szerelmek, ősi titkok, misztikus időutazás a Balatonnál – menedék a Szépkilátó

Gajdos Erika Tímea neve egybeforrt a Balatonnal: mind a kilenc eddig megjelent könyve a magyar tenger körül játszódik. Legújabb műve, a Szépkilátó nemcsak önálló regény, hanem egy négyrészes sorozat első darabja is, amely a Balaton nyugati csücskének különleges világába kalauzolja az olvasót.

Gajdos Erika Tímea írót rabul ejtette a Balaton, immáron a kilencedik regénye játszódik a magyar tenger körül

Forrás: Gajdos Erika Tímea

Gajdos Erika Tímea és a varázslatos balatoni miliő

A szerző szívének különösen kedves a Zalai-dombság és a Keszthelyi-öböl vidéke. A Balatongyöröktől Keszthelyig terjedő területen játszódik a történet, ahol a természeti szépségek, a történelmi helyszínek és a spirituális energiák különös elegyet alkotnak.

– Imádom a Szépkilátót, számomra ez egy mágikus hely, ahová mindig visszatérek. Nem véletlen, hogy Eötvös Károly is a tündéri balatoni tájként emlegette – meséli az író.

Balatoni Lili története

A regény főhőse Balatoni Lili, aki Keszthelyen él, és a család ősi birtoka a Becehegyen található. A família szent helye a györöki Szépkilátó, ahová Lili életének minden fordulópontján visszatér. A történet drámai válsággal indul, amelyben a hősnőnek újra kell építenie önmagát. A Szépkilátó így nemcsak kilátópont, hanem lelki menedék is: a hely, ahol a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolódik.

Időutazás a Balaton történelmében

A regény nem lineárisan halad: az olvasó időutazásokat tesz a múlt különböző korszakaiba.

A Festetics-kastély fénykorába az 1900-as évek elején,

Lady Mary Hamilton romantikus történetébe,

valamint a középkorba, a pálos kolostorok világába, ahol üldözések, kalandok és spirituális élmények elevenednek meg.

A regény így egyszerre misztikus utazás, történelmi kaland és lélektani fejlődésregény.

Átok vagy áldás?

A fülszöveg szerint a történet központi kérdése: valóban teremtői vagyunk saját világunknak?

Balatoni Lili belső utazása során nemcsak önmagát keresi, hanem rátalál a családja múltjának titkaira is. A Becehegyen álló régi birtok a múlt örökségét hordozza, miközben új lehetőségeket nyit a jövő felé.

Inspiráció és alkotás

Az író számára a regényírás szinte magától jött. Hónapokon át járta a helyszíneket: a györöki vízpartot, a Szent Mihály-dombot, a keszthelyi kastélyt.

– Nagyon imádtam írni. Folyamatosan inspirált a táj, a történelem és a személyes kötődésem a zalai gyökerekhez. Kisregénynek indult, de az élmények annyira kibővítették, hogy végül négyrészes sorozat született belőle.