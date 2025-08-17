24 perce
Botrányos szerelmek, ősi titkok, misztikus időutazás a Balatonnál – menedék a Szépkilátó
Megjelent a Balaton szerelmeseinek legújabb olvasnivalója: Szépkilátó címmel látott napvilágot egy különleges regény, amely egyszerre misztikus utazás, történelmi kaland és lélektani fejlődéstörténet. Gajdos Erika Tímea kilencedik könyve a Balaton nyugati partvidékének varázslatos világába vezeti az olvasót, ahol a múlt titkai és a jelen küzdelmei különleges ívet rajzolnak.
A Szépkilátó nemcsak egy hely és nem csak egy balatoni regény, hanem egy lelki út is. Egy történet arról, hogyan találhatjuk meg a szépséget a legnehezebb pillanatokban, és hogyan segíthetnek a múlt titkai a jelenben továbblépni.
Fotó: Mészáros Annarózsa
Gajdos Erika Tímea neve egybeforrt a Balatonnal: mind a kilenc eddig megjelent könyve a magyar tenger körül játszódik. Legújabb műve, a Szépkilátó nemcsak önálló regény, hanem egy négyrészes sorozat első darabja is, amely a Balaton nyugati csücskének különleges világába kalauzolja az olvasót.
Gajdos Erika Tímea és a varázslatos balatoni miliő
A szerző szívének különösen kedves a Zalai-dombság és a Keszthelyi-öböl vidéke. A Balatongyöröktől Keszthelyig terjedő területen játszódik a történet, ahol a természeti szépségek, a történelmi helyszínek és a spirituális energiák különös elegyet alkotnak.
– Imádom a Szépkilátót, számomra ez egy mágikus hely, ahová mindig visszatérek. Nem véletlen, hogy Eötvös Károly is a tündéri balatoni tájként emlegette – meséli az író.
Balatoni Lili története
A regény főhőse Balatoni Lili, aki Keszthelyen él, és a család ősi birtoka a Becehegyen található. A família szent helye a györöki Szépkilátó, ahová Lili életének minden fordulópontján visszatér. A történet drámai válsággal indul, amelyben a hősnőnek újra kell építenie önmagát. A Szépkilátó így nemcsak kilátópont, hanem lelki menedék is: a hely, ahol a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolódik.
Időutazás a Balaton történelmében
A regény nem lineárisan halad: az olvasó időutazásokat tesz a múlt különböző korszakaiba.
- A Festetics-kastély fénykorába az 1900-as évek elején,
- Lady Mary Hamilton romantikus történetébe,
- valamint a középkorba, a pálos kolostorok világába, ahol üldözések, kalandok és spirituális élmények elevenednek meg.
- A regény így egyszerre misztikus utazás, történelmi kaland és lélektani fejlődésregény.
Átok vagy áldás?
A fülszöveg szerint a történet központi kérdése: valóban teremtői vagyunk saját világunknak?
Balatoni Lili belső utazása során nemcsak önmagát keresi, hanem rátalál a családja múltjának titkaira is. A Becehegyen álló régi birtok a múlt örökségét hordozza, miközben új lehetőségeket nyit a jövő felé.
Inspiráció és alkotás
Az író számára a regényírás szinte magától jött. Hónapokon át járta a helyszíneket: a györöki vízpartot, a Szent Mihály-dombot, a keszthelyi kastélyt.
– Nagyon imádtam írni. Folyamatosan inspirált a táj, a történelem és a személyes kötődésem a zalai gyökerekhez. Kisregénynek indult, de az élmények annyira kibővítették, hogy végül négyrészes sorozat született belőle.
Könyvbemutatók – találkozás az olvasókkal
A Szépkilátó bemutató körútja augusztusban indul, és több zalai városba, valamint Balatongyörökre is ellátogat a szerző:
- Augusztus 18., hétfő 17:00 – Hévíz, Városi Könyvtár
- Szeptember 5., péntek 18:00 – Balatongyörök, Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár
- Szeptember 15., hétfő 19:00 – Cserszegtomaj, Könyvtár
- Október 6., hétfő 17:00 – Zalaegerszeg, Városi Könyvtár
- Október 14., kedd 15:00 – Keszthely, Muskátli Cukrászda
Újra hinni a csodákban
Gajdos Erika Tímea új könyve arra hívja olvasóit: merjünk hinni a csodákban – mert mindig van szép kilátás a jövőre.