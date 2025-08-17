augusztus 17., vasárnap

Merjünk hinni a csodában!

24 perce

Botrányos szerelmek, ősi titkok, misztikus időutazás a Balatonnál – menedék a Szépkilátó

Megjelent a Balaton szerelmeseinek legújabb olvasnivalója: Szépkilátó címmel látott napvilágot egy különleges regény, amely egyszerre misztikus utazás, történelmi kaland és lélektani fejlődéstörténet. Gajdos Erika Tímea kilencedik könyve a Balaton nyugati partvidékének varázslatos világába vezeti az olvasót, ahol a múlt titkai és a jelen küzdelmei különleges ívet rajzolnak.

Mészáros Annarózsa
A Szépkilátó nemcsak egy hely és nem csak egy balatoni regény, hanem egy lelki út is. Egy történet arról, hogyan találhatjuk meg a szépséget a legnehezebb pillanatokban, és hogyan segíthetnek a múlt titkai a jelenben továbblépni.

Fotó: Mészáros Annarózsa

Gajdos Erika Tímea neve egybeforrt a Balatonnal: mind a kilenc eddig megjelent könyve a magyar tenger körül játszódik. Legújabb műve, a Szépkilátó nemcsak önálló regény, hanem egy négyrészes sorozat első darabja is, amely a Balaton nyugati csücskének különleges világába kalauzolja az olvasót.

Gajdos Erika Tímea
Gajdos Erika Tímea írót rabul ejtette a Balaton, immáron a kilencedik regénye játszódik a magyar tenger körül
Forrás: Gajdos Erika Tímea

Gajdos Erika Tímea és a varázslatos balatoni miliő

A szerző szívének különösen kedves a Zalai-dombság és a Keszthelyi-öböl vidéke. A Balatongyöröktől Keszthelyig terjedő területen játszódik a történet, ahol a természeti szépségek, a történelmi helyszínek és a spirituális energiák különös elegyet alkotnak.
– Imádom a Szépkilátót, számomra ez egy mágikus hely, ahová mindig visszatérek. Nem véletlen, hogy Eötvös Károly is a tündéri balatoni tájként emlegette – meséli az író.

Balatoni Lili története

A regény főhőse Balatoni Lili, aki Keszthelyen él, és a család ősi birtoka a Becehegyen található. A família szent helye a györöki Szépkilátó, ahová Lili életének minden fordulópontján visszatér. A történet drámai válsággal indul, amelyben a hősnőnek újra kell építenie önmagát. A Szépkilátó így nemcsak kilátópont, hanem lelki menedék is: a hely, ahol a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolódik.

Időutazás a Balaton történelmében

A regény nem lineárisan halad: az olvasó időutazásokat tesz a múlt különböző korszakaiba.

  • A Festetics-kastély fénykorába az 1900-as évek elején,
  • Lady Mary Hamilton romantikus történetébe,
  • valamint a középkorba, a pálos kolostorok világába, ahol üldözések, kalandok és spirituális élmények elevenednek meg.
  • A regény így egyszerre misztikus utazás, történelmi kaland és lélektani fejlődésregény.

Átok vagy áldás?

A fülszöveg szerint a történet központi kérdése: valóban teremtői vagyunk saját világunknak?
Balatoni Lili belső utazása során nemcsak önmagát keresi, hanem rátalál a családja múltjának titkaira is. A Becehegyen álló régi birtok a múlt örökségét hordozza, miközben új lehetőségeket nyit a jövő felé.

Inspiráció és alkotás

Az író számára a regényírás szinte magától jött. Hónapokon át járta a helyszíneket: a györöki vízpartot, a Szent Mihály-dombot, a keszthelyi kastélyt.
– Nagyon imádtam írni. Folyamatosan inspirált a táj, a történelem és a személyes kötődésem a zalai gyökerekhez. Kisregénynek indult, de az élmények annyira kibővítették, hogy végül négyrészes sorozat született belőle.

Megjelent Gajdos Erika Tímea legújabb balatoni regénye Szépkilátó címmel
Balatoni titkok és időutazás: Gajdos Erika Tímea új regénye felfedi a Szépkilátó misztikus erejét
Forrás: Gajdos Erika Tímea

Könyvbemutatók – találkozás az olvasókkal

A Szépkilátó bemutató körútja augusztusban indul, és több zalai városba, valamint Balatongyörökre is ellátogat a szerző:

  • Augusztus 18., hétfő 17:00 – Hévíz, Városi Könyvtár
  • Szeptember 5., péntek 18:00 – Balatongyörök, Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár
  • Szeptember 15., hétfő 19:00 – Cserszegtomaj, Könyvtár
  • Október 6., hétfő 17:00 – Zalaegerszeg, Városi Könyvtár
  • Október 14., kedd 15:00 – Keszthely, Muskátli Cukrászda

Újra hinni a csodákban

A Szépkilátó nemcsak egy balatoni regény, hanem lelki út is. Egy történet arról, hogyan találhatjuk meg a szépséget a legnehezebb pillanatokban, és hogyan segíthetnek a múlt titkai a jelenben továbblépni.
Gajdos Erika Tímea új könyve arra hívja olvasóit: merjünk hinni a csodákban – mert mindig van szép kilátás a jövőre.

 

