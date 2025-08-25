35 perce
Nem húzzák be a féket: hét nagyszínpadi előadás a zalaegerszegi színházban, aminek milliárdos felújítása is tervben van (galéria, videó)
Csehov klasszikus darabjával, a Sirály című színművel kezdődik a 2025/26-os színházi évad Zalaegerszegen szeptember 26-án. A Hevesi Sándor Színház évadnyitó társulati ülését hétfőn délelőtt tartották, ahol dr. Besenczi Árpád igazgató ismertette a repertoárt. Hét nagyszínpadi előadás, a Tantermi Deszka és a Lázár Ervin Program darabjai, valamint karácsonyra hangoló adventi estek kínálnak kikapcsolódást a teátrumhoz hűséges közönségnek.
Vigh László mellett Balaicz Zoltán is köszöntőt mondott a színházi társulati ülésen.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
Mihály Péternek, a teátrum idei évadától frissen kinevezett művészeti vezetőjének rendezésében a Sirály szó szerint először kerül, „repül” a zalaegerszegi teátrum színpadára, majd Besenczi Árpád színházigazgató ül a rendezői székbe: október 17-én lesz a Tombol az erény című vígjáték premierje. November 21-én ismét új bemutató, a Halasi Imre által rendezett My Fair Lady musical várja a közönséget. A második félév egy Oscar-díjra jelölt film színpadi adaptációjával kezdődik, Funtek Frigyes rendezi az Amint a mennyben című misztériumjátékot, melynek január 16-án lesz a bemutatója. Február 20-ától látható a Mészáros Tibor által dirigált, sokak számára kedvenc zenés vígjáték, a Csinibaba. Az előadások sora március 27-én a Hargitai Iván rendezte Móricz Zsigmond színművel, a Rokonokkal zárul, hangzott el az évadnyitó társulati ülésen.
Vigh László országgyűlési képviselő gratulált az elmúlt évad nézői és bérletes rekordjához, s szólt arról is, hogy a Zalába érkező 412 milliárd forintból a teátrum ugyancsak részesül. Mint köztudott, a tervek szerint a Hevesi Sándor Színházat több mint harmincmilliárd forintból modernizálják, amivel új színháztechnikai hátteret, korszerűbb környezetet és méltóbb körülményeket teremthetnek.
Évadnyitó a Hevesi Sándor SzínházbanFotók: Pezzetta Umberto
Évadnyitó jó hírekkel
Balaicz Zoltán polgármester további jó hírrel szolgált: megkötötték az újabb öt évre szóló fenntartói szerződést az állammal, így biztosított a teátrum és a Griff Bábszínház működtetése is. Megegyeztek abban is, hogy a nagyobb állami támogatás mellett megemelik az önkormányzati támogatást, ami 50 millió forint pluszt jelent a Hevesi Sándor Színház esetében. Ebből 40 millió forintot fordítanak április 1-jéig visszamenőleg bérfejlesztésre. Dr. Besenczi Árpád hozzátette, további 26,5 és 6 millió forintos pályázati támogatás érkezik: szeretnék az utcafronti irodák klimatizálását megoldani, valamint a produkciókat támogatni. Mihály Péter annyit kért a társulattól, legyenek büszkék arra, hogy a zalaegerszegi teátrum tagjai, s hogy továbbra is szenvedéllyel játsszanak. A társulati ülés végén az 5, 10, 15, 20, 25, 35 és 40 éves törzsgárda, valamint az új társulati tagokat és munkatársakat köszöntötték. A darabokról a színház megújult honlapján is tájékozódhatnak.
