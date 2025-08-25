Nem húzzák be a féket: hét nagyszínpadi előadás a zalaegerszegi színházban, aminek milliárdos felújítása is tervben van (galéria, videó)

Mihály Péternek, a teátrum idei évadától frissen kinevezett művészeti vezetőjének rendezésében a Sirály szó szerint először kerül, „repül” a zalaegerszegi teátrum színpadára, majd Besenczi Árpád színházigazgató ül a rendezői székbe: október 17-én lesz a Tombol az erény című vígjáték premierje. November 21-én ismét új bemutató, a Halasi Imre által rendezett My Fair Lady musical várja a közönséget. A második félév egy Oscar-díjra jelölt film színpadi adaptációjával kezdődik, Funtek Frigyes rendezi az Amint a mennyben című misztériumjátékot, melynek január 16-án lesz a bemutatója. Február 20-ától látható a Mészáros Tibor által dirigált, sokak számára kedvenc zenés vígjáték, a Csinibaba. Az előadások sora március 27-én a Hargitai Iván rendezte Móricz Zsigmond színművel, a Rokonokkal zárul, hangzott el az évadnyitó társulati ülésen.

Dr. Besenczi Árpád az évadnyitó társulati ülés alkalmából a fejlesztésekről s a produkciókról beszélt.

Fotó: Illusztráció / Pezzetta Umberto

Vigh László országgyűlési képviselő gratulált az elmúlt évad nézői és bérletes rekordjához, s szólt arról is, hogy a Zalába érkező 412 milliárd forintból a teátrum ugyancsak részesül. Mint köztudott, a tervek szerint a Hevesi Sándor Színházat több mint harmincmilliárd forintból modernizálják, amivel új színháztechnikai hátteret, korszerűbb környezetet és méltóbb körülményeket teremthetnek.