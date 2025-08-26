augusztus 26., kedd

Évadnyitó

1 órája

A bábszínház is kitárja kapuit, szeptember végén már jöhetnek a gyerekek (galéria, videó)

Bábszínházba járni márpedig jó, s nem csak a zalaegerszegi művészek szerint. A Griff Bábszínház évadnyitó társulati ülését tartotta hétfőn délelőtt. A rendezvényen jelen volt Vigh László országgyűlési képviselő és Bali Zoltán alpolgármester, valamint Horváth Gábor osztályvezető-helyettes és Velkey Péter kulturális főtanácsadó is. A 2025/2026-os évad műsorát Szűcs István igazgató ismertette.

Mozsár Eszter
Tavaly több mint 280 előadást játszottak mintegy 33 ezer gyermeknek. Hasonló sikerre számítanak idén is. Hét bemutatóval készülnek, s régebbi darabokat ugyancsak színre visznek a bábművészek, hangzott el az évadnyitó társulati ülésen. Náluk az évad szeptember 27-én indul, amikor a kicsik először láthatják Varsányi Péter rendezésében a Hahó, halló, figyelem! című produkciót. Szűcs István elmondta, a darab szövegkönyve folyamatosan íródik a színészek élményei által. Témája a modern, internetes, digitális világunk egyik szélmalomharcának tűnő jelensége: hogyan figyeljünk valamire, mi osztja meg figyelmünket. Október elején a Pintyőke cirkusz, világszám következik Bartal Kiss Rita rendezésében, a művet Csukás István írta. Novemberben ugyancsak a teátrum művészeti vezetője viszi színre a Pimpinella kisasszony különös boltja című játékot, amit Szabó Attila írt. Decemberben igazi erdélyi mese érkezik Olteán Márk tollából, amit az erdélyi származású Stekbauer-Hanzi Réka rendez. A Rénszarvas-asszony előadás az iskolásoknak szól. Markó-Valentyik Anna és Nagy Orsolya alkotása, a Körforgás a négy évszak váltakozását mutatja be a gyerekeknek. A Griff Bábszínház az idei évadban két Paul Maar-darabot is műsorára tűzött. A tavaly már elkészült, ám baleset miatt nem játszott Hoppláda került a repertoárba, valamint Szolnok Ágnes első rendezését, a Tessék engem megmenteni című zenés mesejátékot nézhetik meg a kicsik.

évadnyitó
Szűcs István az évadnyitó társulati ülésen az idei műsort ismertette.  
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Az évadnyitó után már elkezdődtek a próbák

Bali Zoltán alpolgármester a város nevében gratulált a tavalyi sikerekhez, az idei műsorhoz és ahhoz a drámapedagógusi munkához, amit a társulat végez. Emlékeztetett, hogy az önkormányzat biztosítja az állam mellett a működéshez szükséges keretet idén és jövőre egyaránt. Szűcs István igazgató hozzátette, megérkezett az állami támogatás is, így szeptemberben áprilisig visszamenőleg már az emelt béreket kapják a Griff Bábszínház dolgozói. A bérletek árát kis mértékben emelték, ez jelenleg 6500 forint, egy-egy előadást pedig 1500 forintért lehet megtekinteni.

Évadnyitó a Griff Bábszínházban

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

