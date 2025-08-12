Két kellemes este a csillagok alatt

Egy hét a csillagok alatt címmel országos ismeretterjesztő kampány zajlik ezekben a napokban, melyhez a Vega Csillagászati Egyesület is csatlakozik. A szervezet tagjai holnap (augusztus 14., csütörtök) 21 órai kezdettel Zalaegerszegen, a kertvárosi Apáczai ÁMK udvarán, majd szombaton este a Vas vármegyei Őrimagyarósdon, az egyesület nyári táborának helyszínén (Dózsa utca 63., a Napfény Tábor parkolója) tartanak ingyenes távcsöves bemutatót. A témát csillagok és csillaghalmazok, illetve a meteorhullás szolgáltatja.