Helyi kultúra
1 órája
Két kellemes este a csillagok alatt
Egy hét a csillagok alatt címmel országos ismeretterjesztő kampány zajlik ezekben a napokban, melyhez a Vega Csillagászati Egyesület is csatlakozik. A szervezet tagjai holnap (augusztus 14., csütörtök) 21 órai kezdettel Zalaegerszegen, a kertvárosi Apáczai ÁMK udvarán, majd szombaton este a Vas vármegyei Őrimagyarósdon, az egyesület nyári táborának helyszínén (Dózsa utca 63., a Napfény Tábor parkolója) tartanak ingyenes távcsöves bemutatót. A témát csillagok és csillaghalmazok, illetve a meteorhullás szolgáltatja.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre