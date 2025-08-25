Zenés est
Cseh Tamás dalai kelnek életre a zalai faluban
Augusztus 30-án, szombaton Külsősárdon 18 órai kezdettel a művelődési háznál felállított rendezvénysátorban rendhagyó színházi előadás lesz, ahol a színház falak nélkül, a történet pedig a nézők között bontakozik ki.
Cseh Tamás 2006-ban Forrás: Wikipédia
A színpadon Cseh Tamás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes, dalszerző dalai és történetei kelnek életre az Ascher Oszkár Színház művészei, Hegyi Norbert és Joós Tamás előadásában.
Az előadás nem a megszokott keretek között zajlik: a fények, az árnyékok, a csendek és a hangok mind a közönséggel együtt formálják a történetet.
Az ingyenes zenés est a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.
