Zenés est

34 perce

Cseh Tamás dalai kelnek életre a zalai faluban

Augusztus 30-án, szombaton Külsősárdon 18 órai kezdettel a művelődési háznál felállított rendezvénysátorban rendhagyó színházi előadás lesz, ahol a színház falak nélkül, a történet pedig a nézők között bontakozik ki.

Korosa Titanilla
Cseh Tamás 2006-ban Forrás: Wikipédia

A színpadon Cseh Tamás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes, dalszerző dalai és történetei kelnek életre az Ascher Oszkár Színház művészei, Hegyi Norbert és Joós Tamás előadásában. 
Az előadás nem a megszokott keretek között zajlik: a fények, az árnyékok, a csendek és a hangok mind a közönséggel együtt formálják a történetet.

Az ingyenes zenés est a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.
 

 

