Cseh Tamás dalai kelnek életre a zalai faluban

A színpadon Cseh Tamás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes, dalszerző dalai és történetei kelnek életre az Ascher Oszkár Színház művészei, Hegyi Norbert és Joós Tamás előadásában.

Az előadás nem a megszokott keretek között zajlik: a fények, az árnyékok, a csendek és a hangok mind a közönséggel együtt formálják a történetet.

Az ingyenes zenés est a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.

