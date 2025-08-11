augusztus 11., hétfő

Életöröm, dinamizmus

1 órája

Három zenekar, három stílus: Göcsej szívében is mindent vitt a cigányzene (galéria)

Telt házas előadás és egy felejthetetlen élmény az egynapos fesztiválon. Pénteken rendezték a Nemzetközi Cigány Dal Napját, az egyik helyszín a zalai Nova volt.

Korosa Titanilla
A Nemzetközi Cigány Dal Napja Nován is a nemzetközi cigány himnusz, a Gelem, Gelem című dal éneklésével kezdődött. Képen a zenekarok képviselői

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Korábban megírtuk, hogy augusztus 8-án a Nemzetközi Cigány Dal Napja rendezvény egyetlen zalai helyszíne Nova lesz. A legendás észak-macedón énekes, Esma Redžepova születésnapján – negyedik alkalommal - rendezték meg a Nemzetközi Cigány Dal Napja rendezvényt Rostás Mihály „Mazsi” kezdeményezésére, a Nemzetközi Cigány - és Világzenei Hálózat szervezésében. 

cigány dal napja Bogdán Norbert Lanó és Kedves zenekara
A Nemzetközi Cigány dal Napja novai programjának első fellépője Bogdán Norbert Lanó és Kedves zenekara volt
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Nemzetközi Cigány Dal Napja – felejthetetlen élmény Nován

A Cigány Dal Napja alkalmából tartott koncerteken a flamencótól a balkáni rezesbandákig, a jazzes ritmusokig érezhető a cigány kultúra életöröme, dinamizmusa és mélysége egyaránt. A nem cigány zenekarok műsorának az érdekessége, hogy a saját repertoárjukba beleépítenek cigány dalokat is, és a zenekarok minden helyszínen együtt, egy időben közösen éneklik el a nemzetközi cigány himnuszt, a Gelem, Gelem című dalt.

Nován a zenei esemény telt házas volt, aki ott volt, az felejthetetlen élménnyel lett gazdagabb. A program a közös Gelem, Gelem énekléssel kezdődött, majd három különböző zenei stílusú, de egyaránt magas minőséget képviselő zenekar lépett színpadra: Bogdán Norbert Lanó és Kedves zenekara, a Varga Helena Band, majd a Cimbaliband.  A nagy számú közönség remek zenészeket hallhatott.

A rendezvényt a Cimbaliband fellépése zárta
Fotó: Simon Balázs

A rendezvényen a konferanszié szerepét betöltő, a szervezést elindító Szalay Cecília mondott köszönetet a Cigány És Világzenei Hálózatnak, hogy idén Nova is helyszíne lehetett a nemzetközi fesztiválnak, és egy kis zalai faluban is lehetőség volt együtt ünnepelni.

Cigány Dal Napja Nován

Fotók: Korosa Titanilla

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
