Budai művészek Zalában – elvarázsolta őket a táj szépsége, ezért idén újra visszatértek

A Budai Képzőművész Egyesületet 11 pesthidegkúti képző- és iparművész álmodta meg, illetve hozta létre 2003-ban azzal a céllal, hogy a Budán élő, vagy azt kedvelő művészeknek bemutatkozási lehetőséget biztosítson, s ezáltal az ott élő lakosság számára is vizuális és gondolati élményt közvetítsen. Az egyesület kezdeti létszáma mostanra 35-re bővült, s a szervezet országos ismertségre is szert tett. Tagjai közt festők, grafikusok, szobrászok, iparművészek, hivatásos és amatőr alkotók egyaránt fellelhetőek.

Tarcsányi Ottília, a Budai Képzőművész Egyesület elnöke

Forrás: Kustánszegi önkormányzat

Alkotó közösséget hoznak létre

– Egy művész életében az alkotás folyamata általában individualista magányban történik – mondta Tarcsányi Ottília elnök. – Mégis gyakori, hogy az alkotóművészek egyesületet hoznak létre, egy olyan közösséget, amely hozzásegíti őket az alkotáshoz, hiszen építő kritikájukkal egymást támogatják. Ennek az összetartó és támogató erőnek köszönhetően együtt mutatkozhatunk be csoportos kiállításokon, figyelemmel kísérhetjük egymás munkáját, szinte észrevétlenül gyakorolunk hatást a társaink alkotó tevékenységére.

Másodszor Kustánszegen a Budai Képzőművész Egyesület

Tarcsányi Ottília az egyesületi tevékenység egyik legfontosabb elemének a nyári képzőművészeti szimpóziumokat nevezte. A Budai Képzőművész Egyesület tagjai az elnökük javaslatára idén már második alkalommal választották nyári művésztelepük helyszínének Kustánszeget, ahol egy mini-kiállítással is bemutatkoztak a helyi lakosok előtt. A tárlatot Tarcsányi Ottília és Bécs Tiborné, a házigazda település polgármestere nyitotta meg.