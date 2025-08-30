augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

20°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Képzőművész alkotóközösség

1 órája

Budai művészek Zalában – elvarázsolta őket a táj szépsége, ezért idén újra visszatértek

Címkék#kiállítás#szimpózium#képzőművészet#alkotótábor#művésztelep

Az itteni táj szépsége és különlegessége miatt választotta egy budapesti alkotó közösség nyári művésztelepe helyszínének Zalát. A Budai Képzőművész Egyesület immár második alkalommal táborozott Kustánszegen.

Gyuricza Ferenc
Budai művészek Zalában – elvarázsolta őket a táj szépsége, ezért idén újra visszatértek

A Budai Képzőművész Egyesület tagjai és vendéglátóik Kustánszegen

Forrás: Kustánszegi önkormányzat

A Budai Képzőművész Egyesületet 11 pesthidegkúti képző- és iparművész álmodta meg, illetve hozta létre 2003-ban azzal a céllal, hogy a Budán élő, vagy azt kedvelő művészeknek bemutatkozási lehetőséget biztosítson, s ezáltal az ott élő lakosság számára is vizuális és gondolati élményt közvetítsen. Az egyesület kezdeti létszáma mostanra 35-re bővült, s a szervezet országos ismertségre is szert tett. Tagjai közt festők, grafikusok, szobrászok, iparművészek, hivatásos és amatőr alkotók egyaránt fellelhetőek. 

Tarcsányi Ottília, a Budai Képzőművész Egyesület elnöke
Tarcsányi Ottília, a Budai Képzőművész Egyesület elnöke
Forrás: Kustánszegi önkormányzat

Alkotó közösséget hoznak létre

– Egy művész életében az alkotás folyamata általában individualista magányban történik – mondta Tarcsányi Ottília elnök. – Mégis gyakori, hogy az alkotóművészek egyesületet hoznak létre, egy olyan közösséget, amely hozzásegíti őket az alkotáshoz, hiszen építő kritikájukkal egymást támogatják. Ennek az összetartó és támogató erőnek köszönhetően együtt mutatkozhatunk be csoportos kiállításokon, figyelemmel kísérhetjük egymás munkáját, szinte észrevétlenül gyakorolunk hatást a társaink alkotó tevékenységére. 

Másodszor Kustánszegen a Budai Képzőművész Egyesület

Tarcsányi Ottília az egyesületi tevékenység egyik legfontosabb elemének a nyári képzőművészeti szimpóziumokat nevezte. A Budai Képzőművész Egyesület tagjai az elnökük javaslatára idén már második alkalommal választották nyári művésztelepük helyszínének Kustánszeget, ahol egy mini-kiállítással is bemutatkoztak a helyi lakosok előtt. A tárlatot Tarcsányi Ottília és Bécs Tiborné, a házigazda település polgármestere nyitotta meg. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu