1 órája
Új lendület, szórakoztató rendezvény a zalai településen
Boncodfölde közösségi ünnepére gyűltek össze helyiek és vendégek, balról Zsiga Szabolcs, mellette Vigh László
Fotó: ZH
Jókedv, zene, remek ételek és baráti találkozások jellemezték Boncodfölde falunapi rendezvényét, melyet az elmúlt hétvégén tartottak és a programra az elszármazottakat is meginvitálták és találkozót szerveztek számukra.
Az eseményen részt vett Vigh László, Zalaegerszeg és térsége országgyűlési képviselője is, aki gratulált a település új polgármesterének, Zsiga Szabolcsnak a megválasztásához, aki képviselőként is bekapcsolódott már az önkormányzati munkába. Boncodföldén időközi polgármester-választást tartottak idén májusban a korábbi faluvezető lemondása miatt.
Vigh László a programot is méltatta, mint mondta: szép gesztus, hogy az elszármazottakat is meghívták a szórakoztató rendezvényre.