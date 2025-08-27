augusztus 27., szerda

Falunap

1 órája

Új lendület, szórakoztató rendezvény a zalai településen

Korosa Titanilla
Új lendület, szórakoztató rendezvény a zalai településen

Boncodfölde közösségi ünnepére gyűltek össze helyiek és vendégek, balról Zsiga Szabolcs, mellette Vigh László

Fotó: ZH

Jókedv, zene, remek ételek és baráti találkozások jellemezték Boncodfölde falunapi rendezvényét, melyet az elmúlt hétvégén tartottak és a programra az elszármazottakat is meginvitálták és találkozót szerveztek számukra.

Szórakoztató programok és baráti beszélgetések Bondocföldén
Fotó: ZH

Az eseményen részt vett Vigh László, Zalaegerszeg és térsége országgyűlési képviselője is, aki gratulált a település új polgármesterének, Zsiga Szabolcsnak a megválasztásához, aki képviselőként is bekapcsolódott már az önkormányzati munkába. Boncodföldén időközi polgármester-választást tartottak idén májusban a korábbi faluvezető lemondása miatt. 

Vigh László a programot is méltatta, mint mondta: szép gesztus, hogy az elszármazottakat is meghívták a szórakoztató rendezvényre.  

 

