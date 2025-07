Nem csak prédikál, új történettel jelentkezik a kedvelt zalai plébános

Július 29-én, kedden 18 órakor Belsősárdon a közösségi házban mutatja be idén megjelent új kötetét a közönségnek Pete Polgár Máté rédicsi plébános. A Megmentő mondatok címet viselő kötet bemutató eseményén köszöntőt mond Rákosné Vida Anikó, Belsősárd polgármestere és Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is. A könyvbemutató után szeretetvendégségbe várják a résztvevőket.

Pete Polgár Máté, kezében a 2023-ban megjelent Remény című kötetével

Fotó: Korosa Titanilla/Archív

Pete Polgár Máté nem csak prédikál

Pete Polgár Máté irodalmi munkásságáról többször írtunk már. Korábban Szentgotthárdon és Zalaegerszegen is szolgált a körmendi származású atya, aki történelem-pedagógia szakra járt a főiskolára, de a sport is közel áll hozzá. Plébánosként gyakran kerékpárral járja be a hozzá tartozó 13 települést. „Súlyos szenvedélye” az olvasás, mint mondta, mindenevő. Több kötete megjelent már: A lelkész lánya (2018); Éjszaka Magyarországon (2018); Hármak bosszúja (2019); Egy ördögűző végnapjai (2019); Adventi séták (2021); Remény (2023); Megmentő mondatok (2025).