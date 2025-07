Varázslat a közelben - a Blahalouisiana, Beton. Hofi, a 30Y és az Aurevoir is jön még

Kapolcsra járni ugyanis ismét menő, rengeteg a fiatal, akik biztosan nem csalódnak a koncertkínálatban – a szervezők tényleg valamennyi korosztály igényét kielégítik. A 2000-es években például most először lépett fel Koncz Zsuzsa – a művésznő felidézte, hogy még a fesztivál „Mártapistás” hőskorában járt a Művészetek Völgye programon, de itt azóta is megvan az a különleges hangulat, ami gyorsan rabul ejti az embert.

Koncz Zsuzsa a Művészetek Völgye fesztivál színpadán

Fotó: Bálizs Zsuzsa

Franz Ferdinand Fotó: Bálizs Zsuzsa

Művészetek Völgye: hangrobbanás Kapolcson

Már a Művészetek Völgye fesztivál felénél elmondható, hogy rengetegen látogatnak ki a programokra: szombaton este a Quimby koncertjére tehették ki a telt házas táblát a Panoráma Színpadnál, vasárnap pedig a skót rockegyüttes, a Franz Ferdinand vonzott be annyi embert, hogy szinte egy gombostűt sem lehetett leejteni. A csapat 2019 óta az első külföldi fellépő volt az összművészeti fesztiválon, The Human Fear című, néhány hónapja megjelent új lemezét bemutató turnéja érintette a Művészetek Völgyét. A négy skót zenész szinte valamennyi nagy slágerét eljátszotta, a talán legismertebb daluknál, a „Take me out”-nál érezhetően robbant a „bomba”, igazi hangrobbanás rázta meg Kapolcsot.

Szinte mindenhol telt ház

Nagy sikerrel zajlanak a színházi programok is, szombaton Taliándörögdön közel 250 ember tekintette meg Márfi Márk: Lassan című színdarabját, Für Anikó főszereplésével, de a katolikus templomban zajló darabok is teltházat hoztak: a Gyulai Várszínház Ártatlanok című felolvasó-színházi előadásán, mely a Kner-család életéből felidézett levelekkel mutatta be, miként árulták el a zsidótörvények a vészkorszakban a faji alapon megkülönböztetett magyar állampolgárokat, még a földön is ültek emberek, hogy Hirtling Istvánt, Hegyi Barbarát és Hegedűs D. Gézát hallhassák.

Für Anikó és Márfi Márk

Fotó: Bálizs Zsuzsa

A Momentán udvarban minden napra jutnak érdekes vendégek, akiknek - az imprósoknak hála, - megelevenedik az élete: nagy sikert aratott Péterfy Bori, Vitáris Iván és Gundel Takács Gábor is, és minden bizonnyal Lackfi Jánosra is sokan lesznek kíváncsiak majd szombaton.