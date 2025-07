Miért tűnt el a fesztivál, ami egyszer már megmozdította az egész megyét? Kutakodtunk!

A félreeső, kisvárosias Zalaegerszeg a harmincas években is egyfajta kitörési pontot látott a turisztikai vonzerőt növelő, sőt egyáltalán azt megteremtő, de más gazdasági előnyöket is kínáló fesztiválban. Az önmegmutatás, az imázsépítés mint motiváció évtizedekkel később sem lankadt, amihez hozzájárulhatott a szocialista kori közösségépítés vágya, hiszen egy ilyen „forgatag”, az önlegitimáció és a „fejlődés” demonstrálása mellett, megmozgatva a város apraját-nagyját, egy pozitívan átélhető élményt kínált volna mindenki számára. Erre végül az 1960-as évek közepén került sor, amikor már „fellazult tételben fogalmazódott meg a világ”, a hatalomnak is érdekében állt az „elért vívmányok” testközeli bemutatása, immáron a kapitalista külföld felé is. Ekkor már több olyan fesztivál is zajlott az ország nagyobb városaiban, mint például a szomszédvári megyeszékhelyen a Savaria Napok, amely már csak az önbecsülés végett is, tettekre sarkallta az egerszegieket. 1965 második felében politikai döntés született arról, hogy 1966-ban Göcseji Napok néven egy nagyszabású nyári kulturális programsorozatot rendeznek Zalaegerszeg központtal, de más környező településeket is bevonva.

Göcseji Napok: dísztribün a Marx/Kazinczy téren 1966. augusztus 20-án

Forrás: MNL ZVL

Göcseji napok: virágkarnevált is tartottak

A megyei és a városi tanács egy-egy felelős vezetője, Kiss Gyula, illetve Kustos Lajos lettek a programsorozat kézbentartói. A korabeli analóg világban emberfeletti teljesítményt kívánt egy ilyen szervezés, amikor lényegében csak a postai út létezett, esetleg a vonalas telefon. Mindezek ellenére a plakátoktól kezdve az ajándéktárgyakon, plaketteken át az augusztus közepére kitűzött, bő két hétig tartó, főként – nem megtörendő a szocializmus lendületes építését – a hétvégékre koncentráló program minden eleme határidőre összeállt.

A Göcseji Napok keretében virágkarnevált tartottak, a felvonulás egyik kocsija 1966. augusztus 20-án. Forrás: MNL ZVL

A rendezvények augusztus 6-án kezdődtek és rendkívül széles spektrumon zajlottak, nem is rejtve véka alá annak fő politikai üzenetét, vagyis az elért eredmények seregszemléjén keresztül a fennálló rendszer magasabbrendűségének igazolását, hitelesítését. Ennek keretében a főleg egerszegi közönség az első hétvégén egy bútorkiállítást, a zalai kőolajipar történetét bemutató kiállítást, illetve a „Göcsej és Hetés népi díszítő művészete” című kiállítást tekinthette meg. Ugyanekkor a Halászkertből induló I. Göcseji Autóstúra Rádiháza felé vette az irányt, ami az egyik külső helyszín lett az oda szervezett lovasnapok révén. A következő vasárnap egy Göcsejt és Zalaegerszeget bemutató fotókiállítás nyílt az Ady Filmszínházban, míg nem sokkal később a Megyei Művelődési Házban – a mai színház épületében – a fotósok és keskenyfilmesek találkozója zajlott, a Rózsaligetben pedig leleplezték Pándi Kiss János Tavasz című szobrát. Augusztus 18-án, kivételesen csütörtökön, a Ruhagyárban nyílt kiállítás, amely a gyár 15 éves fennállására emlékezett, a művelődési házban pedig az akvarista szakkör mutatta be a legszebb akváriumait. Másnap a KISZÖV székházban – ma Korona Szalon – nyílt egy termékbemutató, mely a zalai kisipari szövetkezetek produktumait vonultatta fel, este pedig bélyegkiállítás nyílt a művelődési házban.