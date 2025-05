A falu, ahol a föld elnyelt egy olajkutat – újabb szenzációs rejtélyek nyomába eredtünk

A bunkertúra során új helyszínek és ezek által új történetek, régi titkok várták azokat, akik elindultak a több mint 10 kilométeres felfedező útra.

Az egykori kormomgyár területén levő állandó vadászati kiállítás, mely szintén a hosszú bunkertúra egyik helyszíne

Fotó: ZH

Simon András túravezetőtől megtudtuk, hogy közel 90 vendég érkezett a községbe az ország minden pontjáról: Budaörsről, Székesfehérvárról, Aszófőről, sőt, még német látogatókat is köszönthettek. Az időjárásra sem lehetett panaszunk, sőt, kicsit melegre sikerült, de örültek a szervezők, hogy ezúttal sem kellett halasztani a túrát és az eső sem szólt közbe.

Bunkertúra: mindig van újdonság

- Nagyon jó érzés látni, hogy az érdeklődés továbbra is töretlen, és külön öröm, hogy egyre több visszatérő vendéggel találkozunk. Volt, aki már harmadszor, ötödször járt nálunk - mondta. Sokan a Vasfüggöny Múzeum és a légópince látogatásakor hallottak a programról, mások korábbi élményeik miatt döntöttek úgy, hogy ismét csatlakoznak hozzánk. Igyekszünk folyamatosan bővíteni a látnivalók sorát.

A hosszú bunkertúra eddig is jócskán túlmutatott a légópince és a Vasfüggöny Múzeum látogatásán, hisz a szlovén-magyar határtérség egykori, hidegháborús védelmi elemeit is megmutatták a túrázóknak a szervezőknek, így a „Hétszobás” és a „Kétszobás” bunkert”. Emellett Lovászi egyéb emlékeit is felkeresték a túrák során. Most tovább bővült a kör és megismerhették a résztvevők a sótermelő kutat, a titokzatos Geresics-tavat, ahol egykor egy olajkút egyszerűen eltűnt a föld alatt, nem beszélve a régi koromgyárról, melynek története ma is ott él a fák árnyékában. A helyszínen ma állandó vadászati kiállítás látható.

A program színvonalát tovább emelte a lenti Berke András egynapos kiállítása, ahol történelmi relikviákat mutatott az érdeklődőknek. A nap zárásaként ínycsiklandó babgulyás várta a fáradt túrázókat, és még májusfát is állítottak.