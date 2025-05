Pedellus és a palatábla – beleszőtték az Ady-iskola korát is a mesékbe (galéria, videó)

A bagodi, teskándi, gellénházi általános iskolákból is érkeztek gyerekek Az én mesém – meseíró és mesemondó versenyre, mondta el Kaponya Edit, a pályázatot kiíró munkaközösség vezetője. A mesék megírásához ezúttal is öt támpontot kaptak. Mivel az Ady-iskola 150 éves, így a kulcsszavak közé bekerült a pedellus és a palatábla, továbbá a mókus, az okosító szemüveg és a mese írója. A felhívásra 13 nevezés érkezett, melyből 11 mesét adott elő 10 gyermek. Mindenki a saját meséjét adja elő a versenyen, de aki nem szeretné, más mondhatja el helyette. Ezzel a lehetőséggel egy kislány élt idén.

Az én mesém, gyerekek írták és mesélték el – irodalmi vetélkedő az Ady-iskolában

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Az én mesém zsűrije

A bírálók közt foglalt helyet Budai Tiborné Terike, az Ady-iskola nyugdíjas tanítója, Takácsné Giczi Hajnalka, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosa, valamint Tóth Renáta, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, aki a zsűri elnöki tisztségét is ellátta. A műveket a verseny előtt néhány nappal elolvasták a zsűritagok, így az írott változatot és az előadást is bírálták. E kettőből született meg idén is az eredmény. A dobogós helyezések mellett egy különdíjat, a gyerekek szavazatai alapján pedig egy közönségdíjat is kiosztottak.

Elöl Az én mesém – meseíró és mesemondó verseny helyezettjei és díjazottjai balról: Dömötör Léna, Kustán Zoé, Bognár Aisa, Szabó Viktória, valamint Fitos Bíborka Anna és Nádasi Dominik. Mögöttük a zsűri tagjai balról: Takácsné Giczi Hajnalka, Tóth Renáta és Budai Tiborné Terike.

Forrás: Ady-iskola

Helyezett és díjazottak

Első helyen végzett Dömötör Léna (Mindszenty-iskola), második lett Bognár Aisa, akinek meséjét Kustán Zoé mondta el (Liszt-iskola), és harmadik helyen végzett Szabó Viktória (Ady-iskola). A közönségdíjat Fitos Bíborka Anna (Liszt-iskola), a különdíjat Nádasi Dominik érdemelte ki (Petőfi-iskola). Minden résztvevő kapott oklevelet és írószercsomagot, a helyezettek és a díjazottak pedig könyveket a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár jóvoltából.