27 temetés és 2 esküvő - negyed százados az év zalai polgárőr egyesülete

Kezdésként Török Iván, az egyesületet 2008 óta vezető elnök számolt be a 2024-ben végzett munkáról. Felidézte: a taglétszám stabilnak mondható, az évet 52-en kezdték és 49-en fejezték be, és soraikban 11 ifjú (középiskolás korú) polgárőr is tevékenykedik. Az év során 3636 szolgálati órát teljesítettek - ezzel újra hozták az évtizedes távlatban stabil, 3500 óra feletti szintet, amit csak a két covidos évben nem sikerült elérniük.

A söjtöri polgárőrök ünnepi közgyűlésén Török Iván, Mónok Tibor és Donáczi Dezső Andor László rendőrkapitányt hallgatja

Fotó: Orsós Tibor

Polgárőrök mindenütt

- A falunkhoz jelentős külterületek tartoznak, például a közúton 14 kilométeres autózással elérhető Barátipuszta - emelte ki az elnök. - Fontosnak tartjuk az itteni jelenlétet is, a külterületi szolgálati órákat 431-ről 678-ra növeltük. A közbiztonsági helyzet talán nem indokolja a figyelem fokozását, hiszen számottevő bűncselekmény ezekben a falurészekben sem történt évek óta, ám a lakók számítanak ránk, örülnek, ha látják a kollégákat.

Rekord szja

Az egyesület 2024-es tevékenysége jól példázza a faluban érvényesülő demográfiai folyamatokat - 27 temetés és 2 esküvő megrendezésénél működtek közre. Az egyesület pénzügyi helyzete stabil - köszönhetően az önkormányzatnak, a további támogatóknak és a megszerzett pályázati forrásoknak. Illetve az elnök kiemelte: tavaly 212 ezer forint bevétel származott az SZJA 1 százalékos felajánlásokból - ez rekord az egyesület történetében.

A Deák-kút felújítása

Török Iván beszélt azokról a tevékenységekről is, amiket a hagyományos polgárőr munka mellett folytatnak. Élen említhető az Öreg-hegyen lévő forrás, a Deák-kút felújítása és karbantartása, a kétévente esedékes települési vasgyűjtés, melynek bevételéből legutóbb a temetőkben Mindenki keresztje állításához járultak hozzá, vagy az a meghívásos horgászverseny, melyből a következőt hamarosan, május 17-én rendezik meg. Tavaly pedig lakossági jelzés alapján felszámoltak illegális hulladéklerakókat is - együttműködésben a Botfai Polgárőr Egyesülettel.

- A közeljövőben gyermekvédelmi területen várnak közreműködést a polgárőröktől, ami az esetleg észlelt problémákról jelzésadást jelent a szakemberek felé - folytatta Török Iván. - A továbbképzéseken elhangzott: nincs rossz jelzés, legfeljebb az, ami elmarad.