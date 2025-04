Az életüket mentette meg az, amibe kilátástalanságukban belekezdtek (galéria)

A személyes indíttatású történeteket, emlékeket, élményeket megjelenítő, egyedi színeket mutató mandalákat Kónya Zsuzsi tíz éve kezdte el festeni, hozzá csatlakoztak mindazok, akik e tevékenységben felüdülést, lelki építkezést is leltek. Így a mandalafestés titkaiba avató kiállítás 50 mandalát mutat be.

Mandalakiállítás május 11-ig a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban. A mandalafestés gyógyít.

Fotó: Pezzetta Umberto

A tárlat megnyitóján Salamon Ferenc gitárjátéka emelte a hangulatot, a műveket L. Stipkovits Erika, a Személyiségfejlesztő Akadémia alapító-igazgatója ajánlotta a látogatók figyelmébe. "Egy súlyos betegség miatt szerettem volna valami újat kezdeni, és a mandalákban találtam meg a gyógyulásomat. Az alkotótársaimnak a zöme is pont ezért kezdett el a mandalázással foglalkozni", nyilatkozta a megnyitón Kónya Zsuzsi.

Mandalafestés - kiemel a problémákból

A 11 alkotó többsége nem hobbinak, hanem az élete egy-egy komplikált pontján átlendítő tevékenységként éli meg a mandalafestést, akad, aki már tanítja is az egyes esetekben a spiritualitás hatásait is magán viselő alkotási módot. A munkanélküliség réme, a súlyos betegségek, a magánéleti válságok leküzdésének eszközévé is vált a közös alkotás.

A mandalatárlat május 11-ig látogatható a zalaegerszegi színház nézőtéri előcsarnokában. A látogatókat meglepetésprogramokkal, tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket. Legközelebb április 17-én, csütörtökön 18,15-kor Simon Zsuzsa szertartásvezető gondolatait ismerhetik meg a tárlat látogatói.