Könyvbemutató 1 órája

Kollégánk Horvátországba invitál

Mihovics József, a Zalai Hírlap nyugállományú korábbi felelős szerkesztője A kék megannyi változata című kétnyelvű kötetét április 30-án, szerdán 17 órakor mutatják be a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. A könyvbemutató a szomszédos Horvátország magyarok által is kedvelt úti céljait is szóba hozza.

Mihovics József már több kötetet szentelt a horvát kötődéséből, kettős nemzeti identitásából fakadó élményeinek. Az új, kétnyelvű könyv is a Croatia Kiadó jóvoltából kerülhet az olvasók kezébe. A könyvbemutató alkalmával a szerzővel Skrlinné Sákán Tímea, a kiadó igazgatója beszélget a zalaegerszegi horvát önkormányzat által szervezett író-olvasó találkozón. A könyvbemutató plakátja

Fotó: ZH

