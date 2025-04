Hangok a semmiből – érintés nélkül is megszólal, ráadásul a zalai színpadon (galéria, videó)

A közönség maradéktalan lelkesedését kiváltó koncert több kuriózummal is szolgált. A programban ugyanis többek között Bach, Vivaldi, Debussy, Chopin, Kodály és Bartók művei szólaltak meg új megvilágításban, továbbá főszerepet kapott egy különleges hangszer, a teremin, amin Illényi Katica érintés nélkül játszott.

Illényi Katica és Fonay Tibor bőgős a zalaszentgróti színpadon

Fotó: Boronyák András

Az est kezdetekor Illényi Katica köszönetet mondott Zalaszentgrót városának és Virrasztó Zsoltnak, a művelődési központ igazgatójának, hogy a nagy izgalommal várt fővárosi premier előtt a zalai városban is bemutathatták a különleges programot. Mint elmondta, ennek azért volt jelentősége, mert bármennyit is próbáltak korábban, a művészember idegrendszere igazából csak közönség előtt tud felkészülni.

Illényi Katica és a zenekar a zalaszentgróti színpadon

Fotó: Boronyák András

Illényi Katica és a teremin

A klasszikus zene, a jazz, a tangó és a világzene találkozását kínáló esten a publikum megismerhette a világ első elektromos hangszereként számon tartott teremint is. A hangszert, aminek működése a rádióhullámok interferenciáján alapul, egy orosz fizikus találta fel 1919-ben – avatta be a közönséget Illényi Katica. Egyedisége abból adódik, hogy gesztusokkal, levegőbe írt kézmozdulatokkal lehet megszólaltatni, anélkül, hogy a zenész bármihez is hozzáérne. Olyan, futurisztikus hatást kelt, mintha az előadó a semmiből varázsolná elő a dallamot. Illényi Katica tereminje ráadásul 300-féle hangszínen szólaltatható meg, Gershwin Porgy és Bess című operájának Summertime (Nyáridő) című áriáját például operaénekesi hangon csalta elő hangszeréből a Liszt Ferenc-díjas, érdemes és kiváló művész.