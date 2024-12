A Kalimpa Színház egyszemélyes előadásának minden kelléke és szereplője ott pihen az asztalon a beszélgetés alatt: Majoros Gyula figuráit Panni kelti majd életre néhány nap múlva. A Betlehem csodája című előadást sokáig a veszprémi Kabóca Bábszínház játszotta, most Zalaegerszegen éled újjá. Elsősorban óvodás, kisiskolás gyerekeknek íródott, ami nem jelenti azt, hogy a felnőttek ne vonódnának be a mesébe.

Székely Andrea és Medgyesi Anna a Betlehem csodája előadás zalaegerszegi próbáján.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Székely Andrea bábrendező és főiskolai művésztanár örömmel dolgozik együtt Pannival, évek óta ismerik egymást, a darabot nyáron kezdték el próbálni.

Népi szövegek, népi énekek

- A Betlehem csodája előadást Strausz Tünde írta, állította össze népi szövegekből, s szinte végig népi énekeket hallhatunk. A mai szállal összefonódó bibliai történetet tulajdonképpen a dalok, azok hangulata meséli el – felelte Székely Andrea. - Az egyszemélyes daraboknál különösen fontos, hogy a színészre formálódjon a produkció. A társulatnál ott vannak a többiek, itt viszont „magára hagyjuk” a bábművészt. Ilyenkor mindig az erősségekre építünk, arra figyelünk, hogy jól tudja működtetni a választott művet. Ez mindig egy közös játék. Panni gyönyörűen énekel, kiváló színész, neki a zenés darab nagyon jó választás. Fontos, hogy a bábok is jól használhatóak legyenek, akkor is éljenek, amikor éppen a díszletben állnak, ülnek, pihennek egyedül, játék nélkül. Majoros Gyula – aki egyébként szobrászművész - bábjai és díszlete erőteljes vizuális világot jelenítenek meg, nagyon könnyű így ezt a játék.

Medgyesi Anna, Panni a Betlehem csodája bábjaival.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A Betlehem csodája előadást Szirtes Edina Mókus hangszereli

A zalaegerszegi, háromgyermekes bábművész szeptemberben tért vissza a Griff Bábszínház társulatába, amolyan „félállásba”, a Keletre a Naptól, nyugatra a Holdtól című előadásban láthatjuk őt. Természetesen mellette saját produkcióit is viszi tovább. A mostani darabot a helyi bábszínházon kívül, a korábbiakhoz hasonlóan utaztatni szeretné. Panni most már könnyebben mozog, ugyanis a 9 éves Boróka és az 5 éves Berci mellett a legkisebb fiú, a 3 éves Boldizsár is kirepült otthonról, óvodás lett. Panninak nem volt nehéz visszarázódni, ugyanis a gyermekek mellett sem hagyta abba a bábozást. A Betlehem varázsa című előadást is szívesen kezdte el, Székely Andrea jelenléte pedig garancia a sikerre.