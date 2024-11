Zelenák Katalin és Kocsor Eszter Sára először mutatkozott be együtt a közönségnek, Zalaegerszegen, a Gönczi Galériában.

Fotó: Pezzetta Umberto

A kárpitművész a Budapesti Iparművészeti Főiskolán (ma MOME) szerezte diplomáját, Plesnivy Károly volt a mestere. Cziffra-ösztöndíjasként két hónapot töltött Franciaországban. A világ számos városában szerepelt kiállításokon műveivel. A rendezvény már csak azért is kuriózum, mert itt Zalaegerszegen mutatkozott be először a két művész. Zelenák Katalin az elmúlt évtizedek gyümölcsét mutatta be, arra pedig a néző személyesen is rájöhet, hogy bizony a gondosan kivitelezett, megtervezett aprólékos munkák nem két hét alatt készülnek el. A kárpitművész mesterien, néhol pixeles környezetbe rejti reneszánsz festményt idéző alakjait, s a gobelineknek sem szab keretes határt, mintha önálló életet élnének azok a fehér falakon. A kárpitokhoz kollázsszerű grafikák kapcsolódnak.

Részlet Zelenák Katalin és Kocsor Eszter Sára első közös, Fragments című tárlatáról.

Fotó: Pezzetta Umberto

Zelenák Katalin és Kocsor Eszter Sára alkotásai kiegészítik egymást

Nem egészen édesanyja nyomdokaiba lépett, ám mégis a kreatív vérvonal örökségét viszi tovább Kocsor Eszter Sára, aki a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen tanulta a fémművességet és ékszertervezést. Diploma után a németországi HAWK Művészeti Főiskolán folytatta tanulmányait. A rozsdamentes acélból készült ékszereket megcsodálhatta a közönség többek között Münchenben, Chicagóban, a New York-i Ékszer Héten, Los Angeles kortárs művészeti kiállításán. Legutóbb Lengyelországban, a Legnica Ékszer Fesztiválon járt a fiatal iparművész. Ékszerein sajátságos technikát, a tükör és a fém „házasságát” mutatja be.

Cebula Anna rámutatott, a szövött kárpitképek melegségét és légies vonalvezetését kiegészíti az ékszerek keménysége, határozott kontúrja. A Fragments tárlatot – ami egyben Nagy Johanna közművelődési szakember utolsó munkája a Gönczi Galériában - november 30-ig látogathatjuk.