Adódik a kérdés, mi hajtotta beszélgetőtársaimat a színház, mint önkifejezés felé.

– Én tesitanár akartam lenni, de az nemcsak labdajátékból áll ugyebár. Gyerekként több filmben részt vettem, amatőr színpadon éltem ki szereplési vágyamat, csalódás is volt, hogy nem vettek fel a színművészetire. Végül a jogot is úgy végeztem, hogy akkor is színész akarok lenni. Az egyetem alatt egy kis lukban is előadásokat csináltunk, a jelmezeket is mi magunk készítettük. A pesti évek hoztak ismertséget, népszerűséget, kedvemre való szerepeket, reklámszerződéseket, filmeket. Valami hiányzott. A zalaegerszegi színházi pályázat mozgatta meg a fantáziámat, a barátaim biztattak, jó lesz, barátságos fickó vagy, szeretni fognak. A színházat szeretem komplex teljességében látni.

Nem fogják elhinni, Besi diplomadolgozata 1989-ben az akkori magyar színházi struktúra általános válságának okairól szólt. A mait is megírhatná, ennyi tapasztalattal...

– Van, ami ma is aktuális...

– Eleven gyerek voltam, a szüleim Körmenden vállalkozóként nagyon sokat dolgoztak, én is besegítettem – vallott Mihály Péter- így a döntések, az irányítás felelősségét már tizenévesen megéreztem, megértettem. Színházi ember viszont nem volt a családban korábban. – Én mégis “szavalós gyerek” voltam, állítólag őszinte, de még csak színházi előadást sem láttam addig, amíg a körmendi amatőr színjátszók maguk közé nem hívtak, s nem kaptam főszerepet Merő Béla javaslatára. Ő indította újra az amatőr életet nálunk. Béla szerint rögtön beváltam, de még nem gondoltam annyira komolyan, meg aztán katonának is elvittek. Ám később a szintén Körmendre kerülő Tucsni András is biztatott, terelődjek a Hevesi felé...akkor már szót fogadtam…. Őt tekintem “Színházi Apukámnak!”.

Mi minden húzza Zalaegerszeg felé?

– Hűséges típus vagyok, még valami jó értelemben vett romantikus célt is látok abban, hogy egész pályafutásom alatt egyetlen klubnál legyek: akár szertárosként, akár játékosként, akár vezetőedzőként.