A Csokonai Társaság az estről társasági beszámolót küldött szerkesztőségünknek. A szalon szóban forgó eseményének központi témája ezúttal a divat volt, amely mind az öltözködés, mind a művészet trendjeinek szemszögéből górcső alá került.

Ötödik Csokonai szalon Budapesten. Az ablak előtt ül Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a kanapén Schramek Andrea színész, Zalán-Lipák Judit társelnök, Viola Szandra író, Juhász Anna irodalmár

Fotó: Csokonai Társaság

A művészeti program megnyitásaként Zalán-Lipák Judit köszöntötte a megjelenteket és külön üdvözölte Ódor Lászlót, a társaság alelnökét, Naszádos Pétert, Hévíz polgármesterét és Vértes Erzsébet hévízi önkormányzati képviselőt.

A művészeti program első részében Zalán-Lipák Judit Juhász Anna irodalmárral és kulturális menedzserrel beszélgetett, aki, amellett, hogy Juhász Ferenc költő lánya, a napokban ünnepelte saját irodalmi szalonja, a ’Juhász Anna Irodalmi Szalon’ fennállásának 14. évfordulóját. Juhász Anna többek között arról beszélt, hogy mennyire trendi az olvasás a 21. században, hogyan lehet felkelteni az irodalom és művészetek iránt a mai fiatalok érdeklődését, illetve miért fontos az irodalomról személyesen, kisebb közösségekben is beszélgetni.

Szalon regényfelolvasással

Az eszmecsere Szecsődi Tamás Leó irodalomtanárral, költővel és íróval folytatódott, akit a közönségből többen is korábbi tanárukként üdvözöltek. Leó több fontos, a mai irodalomtanítás kulisszatitkairól szóló érdekességet osztott meg a megjelentekkel, azonban a hivatalos program utáni beszélgetésben vitaindítóvá azon kijelentése vált, mely szerint nem biztos, hogy probléma, ha valaki nem olvas, más forrásra támaszkodva is lehet lelki érzékenységre szert tenni. Leó eddig megjelent hét verses és prózai könyvéről is mesélt, illetve a Sirák Fiai című regényéből Schramek Andrea színművész fel is olvasott egy kiváló részletet.

A szalonbeszélgetés Viola Szandra író, költő Hetedik Égbolt című ifjúsági regényének bemutatásával folytatódott, amely a Hajnal Öröksége elnevezésű trilógia második részeként jelent meg 2024. novemberében. Szandra, többek között, mesélt a frissen megjelent szöveg, valamint a trilógia első része, a Világfa Kilenc Ága című könyv fogadtatásáról, arról, hogy a regényekben hogyan használta fel a magyar mitológia elemeit és mekkora teret kapott emellett az írói szabadság, valamint, hogy a kamaszoknak szóló történetben nehéz volt-e megtalálni a kellő egyensúlyt a szerelmes és horrorisztikus elemek lefestése során. A Schramek Andrea színművész által a legújabb könyvből felolvasott műrészletek nyomán a közönség is megbizonyosodhatott arról, hogy Szandra könyvében annyira élethűek az ételek leírásai, hogy a kötetek csak teli hassal érdemes kézbe venni, valamint, hogy a műben megjelenő Égboltok leírása újfent varázslatosra és egyben líraira sikerült.