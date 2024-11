A premier november 30-án lesz. Az előadás nagy sikerrel futott a 2024-es zalaegerszegi nyári szabadtéri színházi szezonban, amelyet most kőszínházi körülményekre adaptáltak az alkotók.

Olvasópróba Sopronban, középen Tompagábor Kornél rendező

Fotó: Forrás: Soproni Petőfi Színház

"Különösen aktuális ez a világhírű zenés darab mint a háború elleni örök kiáltás. Valójában egy bohém New York-i hippitársaság történetét meséli el, akik a vietnami háború ellen emelik fel szavukat a behívóparancs megtagadásával is. A musical szövegének szerzője, Rado szerint a hosszú haj a hippi korszakban a szabad gondolkodás egyik látható jele volt. Minél hosszabb volt valakinek a haja, annál nyitottabb az elméje. – A musicalt ma akár úgy is nézhetjük, hallgathatjuk, mint a barátjáért nagy áldozatot hozó fiatalember megrázó történetét." - írja a soproni színlap.

Jelenet az előadás próbájából

Fotó: ZH

A főbb szerepekben Szaszák Zsolt, Bot Gábor, Dienes Blanka, Várhelyi Áron, Támadi Anita, Bíró Kristóf lép színpadra.

Rendező: Tompagábor Kornél, a Kvártélyház Szabadtéri Színház igazgatója, koreográfus Kósa Ruben, a Zalai Táncegyüttes vezetője.

„A vágyott és valós fiatalságérzés, a kívülállás, a szeretet és a szerelem mítoszának egyik legerősebb, ikonikus, XX. századi megfogalmazása egy időtlen musical formájában. A darab megszületése óta generációk értelmezik újra és újra, máshogy és másképp ugyanazt: a béke beteljesülésének vágyát. Boldog vagyok, hogy a Kvártélyház Szabadtéri Színház alkotói csapata együttműködik a Soproni Petőfi Színházzal, nagy örömmel rendezem meg ezt az örökzöld musicalt.", mondta Sopronban Tompagábor Kornél.